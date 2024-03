Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

11-jarige Cas schaamt zich voor troep in Je Huis Op Orde: ‘Ik schaam me voor mijn vriendjes’

Het team van Je Huis Op Orde is inmiddels best wel wat gewend, maar de aflevering van gisteren is toch even schrikken. De woonsituatie van Danielle, John en hun 11-jarige zoon Cas is zó rommelig dat Cas zich zelfs schaamt tegenover zijn vrienden. „Hier is gewoon nooit opgeruimd.”

„Ik ben best geschrokken”, geeft presentator Viktor Brand toe aan het gezin uit Veldhoven. Zoon Cas heeft het gezin opgegeven voor het programma omdat hij zich enorm schaamt voor alle troep in huis. „Ik schaam me voor mijn vriendjes en zeg ook altijd tegen papa en mama dat ik het niet fijn vind als vrienden er wat van zeggen.”

Long covid

Dat het zo rommelig in huis is, komt omdat het gezin geen makkelijke periode achter de rug heeft. Daniëlle krijgt in 2020 long covid en moet daarom vaak rusten. Het kleine beetje energie dat ze nog heeft, stopt ze liever in tijd doorbrengen met haar zoon in plaats van opruimen. De huishoudelijke taken stijgen vader John boven het hoofd. Naast zijn drukke baan houdt hij amper tijd over.

Daarnaast heeft Daniëlle moeite met dingen weggooien, in tegenstelling tot haar man, die veel rigoureuzer te werk gaat. „Als ik aan het opruimen ben, dan gooi ik nog weleens wat dingen weg”, aldus John. Maar dan moet hij er wel voor zorgen dat Daniëlle dat niet ziet. „Ik weet dat ik ooit de klep van de prullenbak opendeed en dacht: hoezo gooi je dat nou weg? Toen heb ik het er weer uit gehaald”, reageert Daniëlle.

Team van Je Huis Op Orde week bezig met opruimen

Zoon Cas wil dat er snel verandering komt in de woonsituatie van hem en zijn ouders en dus gaat het team van Je Huis Op Orde aan de slag. „Ik denk dat hier in de afgelopen jaren nooit echt is opgeruimd. Als je het hele huis zo bekijkt, zie je dat er afgelopen jaren nooit dingen zijn weggedaan.”

Het team van Je Huis Op Orde is een week bezig om het huis van John en Daniëlle op te ruimen. Het gezin is dan ook behoorlijk gespannen om het resultaat te zien. Cas kan zijn ogen niet geloven. „Ik herken het niet eens meer. Ik ben echt blij!”

