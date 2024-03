Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Knuffeldier gooit roet in het eten van Married At First Sight-koppel: ‘Seksuele aantrekkingskracht bevriest’

Het wil nog niet echt vlotten tussen Bastiaan (45) en Suzanne (40) in Married At First Sight. Op de laatste dag van hun logeerpartij gooit knuffeldier Hugsy, die ze van de vrienden van Bastiaan kregen, roet in het eten. „Mijn seksuele aantrekkingskracht bevriest als hij het over die knuffel heeft.”

Suzanne en Bastiaan kregen Hugsy, de knuffel van Joey uit de serie Friends, cadeau tijdens hun bruiloft. Bastiaan besluit de knuffel na de logeerpartij bij Suzanne mee naar huis te nemen. „We zitten nog wel even met Hugsy”, zegt hij wanneer hij de knuffel in de hoek van de slaapkamer ziet zitten. „Zal ik die meenemen?”

Dat lijkt Suzanne een prima idee te vinden. „Ja hoor, heb je daar een tasje voor nodig of past hij in je koffer?”, vraagt ze snel. De knuffel past echter niet in de koffer van Bastiaan, maar dat is wat hem betreft geen enkel probleem: Hugsy kan best onder zijn arm mee in de trein. „Dat kan zeker”, reageert Suzanne ietwat verbaasd. „Ik weet alleen niet of mensen dat gek vinden, maar ik zou het lekker doen als je dat wilt.”

Seksuele aantrekkingskracht bevriest

In het bijzijn van Bastiaan maakt Suzanne geen probleem van het voorval, maar achteraf zorgt de knuffel toch wel voor een probleem, bekent ze voor de camera in Married At First Sight. „Mijn seksuele aantrekkingskracht bevriest op het moment dat hij het over die knuffel heeft en over de knuffel in de trein uit zijn koffertje halen. Ik ga er vanuit dat het een grapje is, maar dat vind ik niet heel sexy.”

Suzanne heeft dan ook liever niet dat Bastiaan Hugsy tijdens de treinreis tevoorschijn haalt. „Ik denk dat ik een bankje verder ga zitten. Ik vind het vrij bijzonder, maar hij moet vooral doen wat hij niet laten kan.”

Vonk tussen Married At First Sight-koppel blijft nog uit

Ondanks dat de twee nog een leuk uitje op de planning hebben staan, lijkt de vonk tijdens de aflevering van gisteren van Married At First Sight nog niet écht over te slaan. „Ik vond het heel leuk dat we dit samen deden en dat hij het ook leuk vond, maar er was niet heel veel gevoel bij”, vertelt Suzanne.

Bastiaan ziet dat anders en heeft het gevoel dat ze ‘stappen vooruit’ aan het zetten zijn. „Voor nu is het pad mooi. We doen de leuke dingen, we genieten ervan en leren elkaar kennen. We zien wel waar het schip strandt.”

Twijfel over verliefd gevoel

De twee nemen afscheid op het station en blikken terug op hun logeerpartij. „Ik begin me toch zorgen te maken dat het verliefde gevoel niet gaat komen”, geeft Suzanne toe. „We kunnen wel heel goed met elkaar kletsen en het gezellig hebben, maar dat verliefde gevoel is uiteindelijk wel nodig om hem echt leuk te gaan vinden.”

Ook Bastiaan twijfelt of het wel de goede kant op gaat met dat verliefde gevoel. „Ik vind haar heel tof en heel leuk, maar of het op liefde gaat uitkomen, dat weet ik niet. Die liefde moet ook beantwoord worden.”

