Stratenmaker Mátyás Vajon: ‘Je kreeg het gevoel dat je niets waard was’

In Metro’s podcast De Werkvloer bestoken we iedere aflevering een andere beroepsexpert met vragen. Dit keer: stratenmaker Mátyás Vajon (34) die korte metten wil maken met de angstcultuur onder stratenmakers.

Op zijn 17e begint Mátyás Vajon aan een koksopleiding, maar al snel kiest hij een ander pad. Hij wordt stratenmaker. Een vriend werkt in de bouw, Mátyás heeft geld nodig en hij volgt. Inmiddels werkt hij al de helft van zijn leven als stratenmaker en heeft ontelbaar veel vreselijke bazen versleten.

Mátyás Vajon in De Werkvloer

De vreselijke bazen zijn voor hem verleden tijd. Inmiddels is hij eigen baas en hanteert hij een andere aanpak dan de leidinggevenden die hij zelf had. Van schreeuwende bazen, werken tijdens hittegolven en in de vrieskou: Mátyás heeft het allemaal meegemaakt.

In de nieuwste aflevering van Metro‘s podcast De Werkvloer hoor je hoe hoe er met hem werd omgegaan als starter in de bouw en vertelt hij hoe het er aan toe gaat in de bouwkeet. Vandaag te beluisteren via je favoriete podcast-app of via onderstaande link.

