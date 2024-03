Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Leerlingen middelbare school likken voeten en oksels voor inzamelingsactie

Bijzondere beelden uit de Amerikaanse staat Oklahoma. Op een middelbare school in deze staat blijken ze namelijk een heel opmerkelijke ‘traditie’ te hebben. Het gaat om een inzamelingsactie waarbij leerlingen de voeten en oksels van docenten likken, iets wat al jaren aan de gang blijkt te zijn.

De video is gemaakt op Deer Creek High School. Op de beelden is te zien dat leerlingen pindakaas, chocolade en ander eten van de voeten en oksels van docenten likken, zo berichten Amerikaanse media. En niet alleen op Deer Creek High School gebeurt dit. Ook twee andere scholen blijken mee te doen aan de inzamelingsactie.

Geld inzamelen met likken

Want daar draait het allemaal om. Met het likken wordt namelijk geld ingezameld voor ‘Not Your Average Joe Coffee’, waar mensen werken met een geestelijke of lichamelijke beperking. „Ik dacht niet dat ze het echt zouden doen. Ik was in shock en walgde ervan”, vertelt een leerling aan Fox25.



🚨GRAPHIC WARNING- Video sent to FOX 25 shows students at Deer Creek High kissing and sucking on feet yesterday. @DCAntlers confirms the video, saying the students volunteered in challenges to help raise money for their annual philanthropy week. More at 9pm tonight on @OKCFOX. pic.twitter.com/3FaG8BbeAE — Wendy Suares📺 (@wsuares) March 1, 2024

Hoewel de beelden pas vorige week opdoken, zijn de meest recente video’s al uit 2020. De oudste beelden komen uit 2015. Volgens een woordvoerder van Edmond Public Schools is het likken dit jaar niet voorgekomen. De zegsman zegt daarnaast trots te zijn op de inspanningen van de studenten om geld in te zamelen voor het goede doel. In totaal zou er dit schooljaar maar liefst 416.000 dollar, omgerekend meer dan 381.000 euro, zijn ingezameld.

School biedt excuses aan

Ook Deer Creek High School heeft inmiddels gereageerd op het voorval. „We ondernemen stappen om te voorkomen dat dit nog een keer gebeurt en zullen zorgen dat alle inzamelingsacties worden uitgevoerd met respect voor onze studenten. We leren van deze ervaring en zullen het in de toekomst beter doen”, aldus de school. Ook stelt de school dat de actie waarbij het likken voorkwam, de waardigheid van de leerlingen heeft aangetast. „We hebben de verantwoordelijkheid om onze leerlingen te beschermen en ze in een positief daglicht te stellen. Daar zijn we met deze activiteit in tekortgeschoten en daarvoor bieden we onze excuses aan.”

