Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Schrijnend verhaal van long-covidpatiënt op Radio 1: ‘Lig weg te rotten’

Hoewel corona nauwelijks meer een rol speelt in het leven van de meeste mensen, dreunt het voor sommigen keihard na. Voor Anna Vroegindeweij bijvoorbeeld, die elke dag worstelt met heftige klachten door long-covid.

Vroegindeweij schreef het boek de Achterblijvers en vertelt bij NOS Met het Oog op Morgen op NPO Radio 1 over haar ziekte.

Anna Vroegindewij vertelt over leven met long-covid

De pandemie was volgens Vroegindeweij iets wat we „met zijn allen” doormaakten. Máár: de meeste mensen zijn daarna doorgegaan met hun leven. „Wij zijn met een best grote groep achtergebleven en zitten als het ware nog steeds in dat isolement. Wij zitten nog in covid en covid in ons.” Vandaar dat ze de titel de Achterblijvers koos voor haar boek.

Vroegindeweij ligt dagenlang op bed en kan dan helemaal niets meer. „Dat is mijn leven. In de slechtere periodes kan ik letterlijk niet bewegen. Ik kan naar de wc strompelen, maar daar houdt het wel zo ongeveer mee op. In betere periodes kan ik ook weinig, omdat inspanning de klachten verergert.”

Haar leven staat nu in het teken van ‘het onderhouden van haar lijf’. „En hoe langer dat duurt, hoe langer het voelt alsof ik weg lig te rotten. Ik heb ook niet meer het gevoel dat ik een functie heb in mijn omgeving of in de maatschappij. Dat hoor ik ook van lotgenoten. Dat draagt ook bij aan het gevoel van langzaam verteren.”

💉 Nieuwe prikronde Vanaf vandaag is de coronaprik beschikbaar voor mensen die een hoger risico lopen ernstig ziek te worden door corona. Het gaat dan onder meer om 60-plussers en zwangeren. Het is tot eind december mogelijk om de prik te halen.

Van stappen in Berlijn naar extreme vermoeidheid

In haar boek blikt Vroegindeweij terug op haar leven voor long-covid. Daarin genoot ze met volle teugen en ging ze bijvoorbeeld stappen in clubs in Berlijn. Iets wat nu „ondenkbaar” is.

Voor Vroegindeweij begonnen de symptomen twee weken na haar infectie. „Ik was opgeknapt en begon weer te werken. Ik was aan het trainen voor een halve marathon. Dat ging op zich allemaal goed, maar ik merkte dat ik veel sneller extreem vermoeid was. Echt in de zin van plat voorover op bed vallen en dertien uur later wakker worden.”

Toen begonnen de alarmbellen te rinkelen. „Na een tijdje ben ik daarmee naar de huisarts gegaan en die vermoedde long covid bij mij. Ik heb geluk gehad dat ik een huisarts had die direct de signalen oppikte. Veel huisartsen denken dat je overspannen of moe bent.”

Een remedie voor long-covid is er nauwelijks. „Niets werkte. Het is een ziekte met heel veel verschillende symptomen. We zoeken vooral naar middelen om die symptomen te bestrijden. Dat werkt soms een beetje en dan weer een tijdje niet. Er zijn talloze theorieën van middelen die eventueel werken, dat varieert van klankschaalmeditatie tot serieuze medicijnen. Vooralsnog werken die niet, maar uit wanhoop proberen we ze allemaal uit.”

‘Long-covidpatiënten kunnen nergens terecht’

Ze hoopt dat de algemene kennis van long-covid vergroot in de maatschappij en de directe omgeving van patiënten. „Ik hoop heel erg dat de kennis bij huisartsen, specialisten en bedrijfsartsen echt een flink niveau omhoog gaat, zodat patiënten beschermd worden tegen verkeerde diagnoses en adviezen.”

Ook doet ze een dringend beroep op de politiek. „Dat de politiek gaat inzien dat er veel meer geld naar biomedisch onderzoek moet gaan voor deze ziekte, zodat wij geholpen kunnen worden. Klinieken opzet waar wij terechtkunnen. Op dit moment is er geen zorg voor ons. Wij kunnen eigenlijk nergens terecht.”

Reacties