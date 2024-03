Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Diederik Ebbinge bij Sophie & Jeroen over nieuwe premier: ‘IJdelheid boven verstand’

Er komt, hoe dan ook, een nieuw kabinet aan. Door de blokkade van NSC heeft PVV-leider Geert Wilders een stap opzij gedaan als het gaat om het premierschap, maar niet van harte. Diederik Ebbinge en Raymond Mens bespreken bij Sophie & Jeroen de mogelijkheid dat VVD-prominent Hans Hoogervorst de nieuwe premier wordt.

Wilders zei overigens gisteren dat hij ‘ooit nog’ premier wordt. Daarvan denkt Ebbinge dat hij het nieuwe kabinet op elk moment kan laten vallen, „nog groter wordt en er met het premierschap vandoor gaat”.

Mogelijke nieuwe premier besproken bij Sophie & Jeroen

Volgens het AD had Hoogervorst gezegd dat hij de functie van premier wel zag zitten. Later kwam hij daarop terug en hij zei dat hij de betreffende journalist nooit gesproken zou hebben. „Ik denk dat ze gefopt zijn, het nummer dat ze hebben, is helemaal niet van mij”, was zijn reactie. Daarna reageerde de AD-journalist weer: „Ik heb Hoogervorst wel degelijk gesproken. Het is ook een man wiens stem je wel herkent. Ik denk dat hij geschrokken is van de reacties, maar dat hij het ontkent, is voor zijn rekening.” Hoogervorst ontkent dat op zijn beurt weer.

Afijn, Amerikakenner Raymond Mens en acteur Diederik Ebbinge zijn bij Sophie & Jeroen aangeschoven om het over de mogelijke nieuwe premier te hebben. Volgens Ebbinge „zag je wel aankomen dat de ijdele heren zich nu gaan melden om premier te worden”. „Als je een verstandig nadenkend wezen bent, wil je van dit kabinet geen premier worden”, noemt hij. „Zeker met Wilders, die blijft herhalen dat hij in de toekomst nog wel premier wordt.”

De PVV-leider kan het kabinet volgens Ebbinge „zo laten vallen, hij wordt daarna heel groot en dan wil ie nog premier worden”. „Met die taak zadel je dan een premier op, dat lijkt mij vrij vervelend. IJdelheid moet boven verstand liggen, dan komen ze.”

Hans Hoogervorst heeft ‘misschien spijt’

Raymond Mens haakt ook even in. „Als je zoiets zegt, weet je dat Diederik dit gaat zeggen en weet je ook dat je ‘t niet wordt”, zegt hij over de uitspraak van Hoogervorst over het premierschap. „Ik vond het al vrij verbazingwekkend dat hij dat zei. Hij zei ook: ‘Ik wil wel eventueel minister-president worden, maar geen ‘gewone’ minister’. Ik vond dat al heel raar. Toen hij zei: ‘Ik was het niet’, vond ik dat wel pijnlijk voor het Algemeen Dagblad, maar ik kan me ook niet voorstellen dat die er zo de mist mee in gaan.” Volgens Mens kan het inderdaad zo zijn dat Hoogervorst spijt heeft van zijn uitspraak.

Je kunt Sophie & Jeroen terugkijken via NPO Start.

