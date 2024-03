Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Volgende stap formatie: PVV, VVD, NSC en BBB onderhandelen over inhoud

De vier formerende partijen PVV, VVD, NSC en BBB gaan vier maanden na de verkiezingen dan echt inhoudelijk onderhandelen over een nieuw kabinet. Ze doen dit onder leiding van twee informateurs die de Tweede Kamer woensdag aanwees: voormalig SGP-Kamerlid Elbert Dijkgraaf en staatsraad en voormalig topambtenaar Richard van Zwol (CDA).

De twee mannen kennen de politiek goed, en dat zal nodig zijn: het wordt een flinke klus om tot een inhoudelijk akkoord op hoofdlijnen te komen tussen deze vier partijen. De inhoudelijke onderhandelingen noemde VVD-leider Dilan Yeşilgöz in het formatiedebat nog „het echte werk in deze formatie”. De verschillen tussen de vier partijen zijn „niet klein”, aldus de voorvrouw van de liberalen. „Dat zullen geen gemakkelijke onderhandelingen worden”, voorspelde ook NSC-voorman Pieter Omtzigt. Hij sprak van „vier best wel verschillende verkiezingsprogramma’s”.

PVV-leider Geert Wilders geeft vooral aan dat na de concessies die hij heeft gedaan, zoals het intrekken van ongrondwettelijke wetsvoorstellen, de tijd van weggeven voorbij is. Hij gaat keihard onderhandelen, kondigde de PVV-voorman aan.

De informateurs krijgen acht weken voor hun klus, maar hopen sneller klaar te zijn. De voormalige informateur Kim Putters heeft alvast een aantal onderwerpen op een rij gezet waarover in elk geval afspraken worden gemaakt in het hoofdlijnenakkoord: onder andere asiel, stikstof, bestaanszekerheid en zorg. Dijkgraaf en Van Zwol moeten van de Kamer op zoek naar „zo breed mogelijke steun” voor dit akkoord. Onder de beoogde oppositiepartijen is weinig enthousiasme voor zo’n constructieve rol.

Pas na deze informatiefase zal het kabinetsteam worden samengesteld, bestaande uit een premier, ministers en staatssecretarissen. Die krijgen vervolgens de taak om op basis van het hoofdlijnenakkoord een meer gedetailleerd regeerprogramma te maken.

Donderdagochtend gaan de nieuwe informateurs eerst in gesprek met hun voorganger Putters. Vervolgens treffen ze de partijleiders van PVV, VVD, NSC en BBB om werkafspraken te maken voor de komende weken, om aan het eind van de middag de pers te woord te staan.

