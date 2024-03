Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Forensisch arts Ricardo Scholten: ‘Die persoon viel dood neer voor een koffietent’

In Metro’s podcast De Werkvloer bestoken we iedere aflevering een andere beroepsexpert met vragen. Dit keer: forensisch arts Ricardo Scholten (33), die tijdens zijn studie geneeskunde al snel wist dat het ziekenhuis niets voor hem was.

Ricardo Scholten studeerde biomedische wetenschappen, maar ging daarna voor geneeskunde. Toch ontdekt hij al snel dat de hiërarchie in het ziekenhuis hem niet bevalt. Dan kiest hij voor een impopulair vak binnen de geneeskunde: hij specialiseert zich als forensisch arts. In zijn vak ziet hij uiteenlopende, extreme situaties: van mensen die zichzelf van het leven beroven tot zedenonderzoek.

Ricardo Scholten in De Werkvloer

Scholten vertelt over één van de diensten die hij nooit vergeet. Op één dag krijgt hij te maken met een dode waar mogelijk een dader bij betrokken is en wordt hij opgeroepen voor nog een sterfgeval. Het gaat om een persoon die van hoogte gesprongen of gevallen is, midden in de stad, recht voor een koffietent. Hoe ga je dan als forensisch arts te werk?

Ricardo Scholten vertelt het in de nieuwste aflevering van Metro‘s podcast De Werkvloer. Vanaf vandaag te beluisteren via je favoriete podcast-app of via onderstaande links.

