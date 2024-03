Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Zo help je jezelf van piekergedachten af volgens de psycholoog

Malen over die stomme opmerking tijdens een vergadering. Voor de tiende keer die presentatie in je hoofd herhalen, of oneindig vaak je mail lezen, vóórdat je op verzenden drukt. Is dat wel zo handig? Hoe herken je piekergedachten en hoe kom je er vanaf? Met die vraag kloppen we in Metro’s podcast De Werkvloer aan bij psycholoog Sabine Klaver.

Zo’n 25 procent van de jonge werkenden tussen de 18 en 34 jaar oud heeft last van burn-outklachten, blijkt uit het meest recente onderzoek van TNO en het CBS. De hoogste tijd om die cijfers serieus te nemen. Daarom brengen we iedere podcastaflevering een bezoek aan de psycholoog.

Een bezoek aan de psycholoog

Psycholoog Sabine Klaver heeft haar eigen podcast, deelt online dagelijks haar inzichten en bracht onlangs haar eerste boek uit: Ik voel me zo. Klaver is dé expert als het gaat om emoties van jonge mensen én maakt mentale gezondheid bespreekbaar. We leggen Klaver ook deze aflevering weer een stelling voor: ‘Piekeren over je werk, komt het werk nooit ten goede’.

„Volmondig mee eens”, begint Klaver. „We moeten daarbij wel onderscheid maken tussen nadenken of brainstormen over je werk en piekeren. Even je gedachten over een probleem laten gaan, dat is natuurlijk niet verkeerd”, vervolgt ze. „Maar piekeren gaat om het in cirkels blijven nadenken over een probleem of uitdaging en daar ook niet van wegkomen. Dan kun je verstrikt raken in je gedachten en daar kun je last van krijgen.”

Nadenken versus piekeren

„Gedachten komen en gaan over allerlei onderwerpen; positief, negatief of neutraal. En bij piekeren zijn het constant dezelfde soort gedachten die je afspeelt”, dat is niet zo zinvol, legt Klaver uit. „Als je ergens een uur over na hebt gedacht en je hebt geen antwoord, dan ga je het antwoord in de dagen daarna ook niet vinden door maar na te blijven denken.”

Eens een piekeraar, altijd een piekeraar, of kun je van je piekergedachtes afkomen? „De een is wat gevoeliger voor piekergedachten dan de ander, maar je kunt er vanaf komen. Het is belangrijk dat je leert om je gedachten te verschuiven”, legt Klaver uit. „Bij herhaaldelijke piekergedachtes is het heel nuttig om gezonde afleiding te zoeken. Je brein kan zich maar op één taak focussen. Als je jezelf afleidt, kom je even uit die piekercirkel.” Hoe je dat in de praktijk doet? Puzzels, sporten, bellen: eigenlijk maakt het niet uit, als je je brein maar even weghoudt bij die gedachtecirkel.

