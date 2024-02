Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Breuk binnen NSC-fractie van Pieter Omtzigt? ‘Niet een heel goed avontuur’

Dat Pieter Omtzigt is gestopt met de formatiegesprekken – en dan vooral de manier waarop en de gegeven reden – valt niet zo lekker bij sommige leden van zijn partij, NSC. Er schijnt zelfs sprake te zijn van een mogelijke breuk binnen de fractie. Politiek verslaggever Wouter de Winther schoof aan bij Op1 om het over de kwestie te hebben.

Gisteren bleek al dat Omtzigt ook vanuit zijn eigen partij kritiek te verduren krijgt. Zo spreken sommige mensen van ‘amateurisme’.

Wouter de Winther bij Op1 over ‘mogelijke breuk NSC’

Op1-presentator Sven Kockelmann is benieuwd of de Telegraaf-journalist denkt dat PVV, VVD en BBB nu over een minderheidskabinet aan het praten zijn. „Daar wordt in ieder geval over nagedacht”, laat De Winther weten. „Je merkt wel dat er een behoefte is van PVV, VVD en BBB om in ieder geval een ultieme poging te doen om eerst nog Omtzigt te verleiden. Naarmate de uren en dagen vorderen wordt dat steeds minder waarschijnlijk. Tegelijkertijd hoor je mensen al nadenken: ‘Misschien in de minderheidsvariant, we kunnen wel wat steun verwachten van de SGP en van JA21’.”

En dan komt hij bij de partij van Pieter Omtzigt, NSC. Het is namelijk vaak zo dat Kamerleden stemmen wat hun partij stemt en niet zomaar een eigen weg inslaan. Maar volgens De Winther zijn er breukjes te zien. „Sommige leden van NSC hebben de afgelopen dagen met enige verwondering gadegeslagen. Op een zeker moment kunnen zij besluiten erin mee te gaan, om van partij te wisselen of misschien wel op te stappen bij NSC.”

Kockelmann: „Een breuk in de fractie?” De Winther knikt bevestigend: „Daar wordt over gespeculeerd, misschien een beetje op gehoopt. We weten wel dat zeker niet iedereen bij NSC dit een heel goed avontuur vond, de afgelopen dagen.”

Formatiegesprekken gaan door zonder Omtzigt

PVV, VVD en BBB praten ondertussen verder over de formatie, zonder Pieter Omtzigt. Zij, en informateur Ronald Plasterk, hebben hem nog wel een aantal keer uitgenodigd, maar die uitnodigingen werden afgeslagen.

Ook maandag praten deze partijen verder, zei PVV-leider Geert Wilders vanochtend na nieuw overleg met de drie partijleiders en informateur Ronald Plasterk.

Plasterk stuurt zijn eindrapport maandagmiddag naar de Tweede Kamer, zei Wilders. De vier spreken elkaar overdag.

Net als Wilders sprak VVD-partijleider Dilan Yeşilgöz van een goed gesprek. Over de inhoud en het wederom ontbreken van NSC-leider Pieter Omtzigt wilde ze niets zeggen. „We zijn druk bezig uit te zoeken hoe we snel verder kunnen”, zei Yeşilgöz na afloop.

Ze is optimistisch en dat is volgens de VVD-politica ook nodig. „Het land heeft een bestuur nodig.”

Je kunt Op1 terugkijken via NPO Start.

Reacties