Pieter Omtzigt onder vuur, ook van eigen partij: ‘Amateurisme’

Nu Pieter Omtzigt – voor zover het lijkt – definitief ‘nee’ heeft gezegd tegen een gesprek met Plasterk en de formerende partijen, krijgt hij nog meer kritiek te verduren. En dit keer niet alleen van bijvoorbeeld Geert Wilders, ook binnen de NSC-fractie is discussie ontstaan.

Volgens De Telegraaf spreken mensen binnen die fractie van ‘amateurisme’ en ligt de beslissing van Omtzigt ter discussie.

NSC heeft grove steken laten vallen, geeft een woordvoerder van de partij toe. „Dit verdient geen schoonheidsprijs”, verwijst ze naar de manier waarop Omtzigt mededeelde te stoppen met de formatiegesprekken. Informateur Ronald Plasterk zei onlangs al dat dat „via een appje” was.

Omtzigt bedankt weer voor gesprek met Plasterk en PVV, VVD en BBB

Gisteravond heeft Omtzigt een tweede uitnodiging om in gesprek te gaan met informateur Ronald Plasterk en onderhandelaars van PVV, VVD en BBB afgeslagen. De partijleiders kwamen gisteren wél samen met Plasterk en willen dat Omtzigt toelicht waarom hij dinsdag volgens hen onverwachts liet weten dat de gesprekken wat hem betreft zijn afgelopen. Dat vindt zijn woordvoerder niet nodig. De partij heeft PVV, VVD en BBB namelijk al in een brief tekst en uitleg gegeven.

„Het werk zit er voor nu op”, zegt de woordvoerder. De partij blijft achter de keuze van onderhandelaars Omtzigt en Eddy van Hijum staan om het verslag van Plasterk af te wachten. Dat de andere drie partijen de druk opvoeren door Omtzigt nogmaals uit te nodigen voor een gesprek, vindt ze geen reden om daarvan af te wijken.

‘De kiezer wil een rechts kabinet’

Gisteravond hebben Geert Wilders, Dilan Yeşilgöz en Caroline van der Plas bijna twee uur bij elkaar gezeten om te praten over de ontstane situatie. Wilders zei gisteren na afloop dat ze een „goed gesprek” hebben gehad.

VVD-leider Yeşilgöz en BBB-voorvrouw Van der Plas lieten Wilders ook namens hen het woord voeren tegenover de pers. De PVV-leider ging niet in op vragen, en zei ook niets over de brief die de NSC-fractie heeft afgeleverd aan de informateur.

De PVV-leider zei te hopen dat Omtzigt er vandaag bij is. „We hebben sowieso morgen om 11.00 uur een gesprek en we zoeken naar oplossingen.” Op X zei Wilders nog dat hij niet hoopt dat Omtzigt ‘door het hazenpad te kiezen Frans Timmermans in het zadel helpt’. „Dat is niet in het landsbelang en zeker niet waar de kiezer voor heeft gekozen! De kiezer wil een rechts kabinet met de PVV!”



Ik hoop niet dat Pieter #Omtzigt door nu het hazenpad te kiezen, Frans Timmermans in het zadel helpt want dat is niet in het landsbelang en zeker niet waar de kiezer voor heeft gekozen! De kiezer wil een rechts kabinet met de PVV! #formatie #Wilders #PVV pic.twitter.com/tAOZEdQHb0 — Geert Wilders (@geertwilderspvv) February 7, 2024

