Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Social media gaat los op bloedfoto Anouk: ‘Word ik nu gecanceld?’

Zangeres Anouk plaatste vandaag een bericht op social media dat voor nogal wat ophef zorgt. Sommigen vinden de bloedfoto en tekst namelijk neigen naar ‘transfoob’.

Op haar social media-kanalen deelde de zangeres een foto van een toiletpot. Daarop is toiletpapier en bloed te zien. Bij de foto schreef ze in het Engels: „Je pipi eraf hakken, maakt je geen vrouw. Maar dit wel. Word ik nu gecanceld?”

Verontwaardigde reacties op bericht Anouk

Kennelijk gaat het op de foto om menstruatiebloed. En concludeert ze dat het verwijderen van een geslachtsdeel iemand nog geen vrouw maakt. En die opmerking maakt nogal wat los op X.

Hoewel sommigen vinden dat ieder zijn mening mag hebben of het met de zangeres eens zijn, reageren anderen verontwaardigd of boos.

Ook BN’ers reageren

Ook bekende Nederlanders reageren op de post van Anouk. Onder meer cabaretier Claudia de Breij schrijft: „Anouk, maak je geen zorgen hoor. Jij gaat om je post niet gecanceld worden, daarvoor ben je veel te geliefd. Een stuk geliefder dan transvrouwen. Zij kunnen nauwelijks gecanceld worden, want om gecanceld te worden moet je eerst omarmd zijn geweest en dat krijgen zij een stuk minder dan jij en ik. Daarom kun je ze ook gewoon supporten, of met rust laten.”

Zangeres Davina Michelle reageerde eveneens. „Het maakt je biologisch misschien geen vrouw, maar het kan iemand wel het lichaam geven waar zij comfortabel en gelukkig in is.” Net als acteur Jan Kooijman. „Anouk, wat bedoel je precies?”, reageerde hij.

Hoewel de tekst van Anouk de nodige reacties oproept, schrijven anderen dat ze het onsmakelijk vinden dat de zangeres een foto van haar menstruatiebloed deelt.

‘Cancel me’

Eerder riep Anouk overigens bij Khalid en Sophie ook de woorden: „Cancel me.” Ze liet zich destijds namelijk interviewen door Matthijs van Nieuwkerk, die nogal onder vuur ligt, toen haar nieuwe album uitkwam. En toen presentatrice Sophie Hilbrand haar over die keuze en haar visie op Van Nieuwkerk bevroeg, was Anouk vrij duidelijk. „Ja, ik heb wel mensen uitgekafferd. Cancel me, zou ik zeggen. Het zou eens tijd worden. Nee, maar wat natuurlijk wel zo is, is dat als je ergens aan het hoofd staat, dan wil je dat alles goed loopt. En als mensen niet meer meekomen op een bepaald niveau, dan houdt het feestje op. En dat is de ene keer wat zachtaardiger gegaan dan de andere keer.”

Een greep uit de reacties op het bericht van Anouk:



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Gaat alles wel goed met Anouk? pic.twitter.com/DoX15rxQR5 — Sjamadriaan (@zeg_eens_aad) February 9, 2024



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Even voor de mensen achterin: Transvrouwen zijn vrouwen, transmannen zijn mannen 🏳️‍⚧️, cisvrouwen die niet (meer) menstrueren zijn vrouwen en Anouk is een trut. pic.twitter.com/LKjEJbgkL2 — Vanessa (@vplo) February 9, 2024



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Ivm met Anouk haar post:

extremely #unpopularopinion

Trans mensen en hun allies zijn echt veel te snel offended door vanalles en nog wat.

Shrug en ga verder met uw dag. Wie geeft er nu een hol om wat andere mensen denken. pic.twitter.com/FUOaU3rR2I — gewoon_sofie ✨ (@gwnsofie_) February 9, 2024



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Ik lees dat zangeres en babyvehikel Anouk door middel van een foto van haar ongesteldheid heeft gezegd dat transvrouwen geen vrouwen zijn, en dat daar een roedel BNers verbolgen over is omdat ze niet blind meeloopt met de meest hersenloze hype van onze generatie. Wat een tijden. — Svennus J. Max (@SvensTweet) February 9, 2024



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Wauw mag niemand meer een eigen mening hebben? #Anouk — Jolanda (@__Jolanda___) February 9, 2024

Reacties