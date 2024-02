Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Caroline van der Plas verlaat debat pissig door aanvaring Tjeerd de Groot: ‘Geen veilige werkomgeving’

BBB’er Caroline van der Plas zorgde gisteravond tijdens een debat voor nogal wat verbazing. De politica besloot namelijk weg te lopen. Collega Tjeerd de Groot (D66) zou tegen haar op een nare manier gesproken hebben. En ze bestempelde de werksfeer als onveilig.

Het commissiedebat van gisteravond ging over de tuinbouw, visserij en biotechnologie. NSC’er Rosanne Hertzberger was tijdens de vergadering aan het woord, toen Van der Plas haar plots onderbrak. Eerder werd ook al demissionair minister Dilan Yeşilgöz (Justitie en Veiligheid) emotioneel in de Kamer.

Caroline van der Plas verlaat debat

„Voorzitter, mag ik even een puntje van orde maken? Ik verlaat de vergadering. De heer De Groot zit mij hier allerlei dingen toe te bijten. En ik vind het geen veilige werkomgeving”, sprak Van der Plas tot ieders verbazing.

De Groot, die naast de BBB’er zat, reageerde ook verontwaardigd. „U mag het zelf verwoorden wat u heeft gezegd. Maar ik zit hier naar een debat te luisteren en ik ben hier niet van gediend”, aldus Van der Plas.

Verwijt richting Tjeerd de Groot

Voorzitter Dion Graus (PVV) probeerde de boel nog ietwat te sussen. „Voorzitter, ik ben hier niet van gediend. Hier worden allemaal dingen tegen mij gezegd en de heer De Groot mag rustig zeggen wat hij zegt. Ik zit hier in een debat en zit te luisteren naar mevrouw Hertzberger”, aldus de politica. Ze vervolgt: „En er worden op een hele nare manier dingen tegen mij gezegd. Wij horen hier allemaal in een veilige werkomgeving te zitten. Als ik in een bedrijf zat en een collega zat naast me, dan was ik ook weggegaan. En dat ga ik nu ook doen.”

Hoewel de voorzitter nogmaals probeert om Van der Plas bij het debat te behouden, houdt zij voet bij stuk. Ze staat op en zegt: „De heer De Groot zegt dat ik ook ergens anders kan zitten, maar ik wens gewoon niet meer met hem in een ruimte te zitten.”

Als Van der Plas de zaal verlaat, reageert ook De Groot. „Voorzitter, mevrouw Van der Plas maakt hier filmpjes, net als DENK dat doet. En daar vroeg ik naar. Waarom maakt u filmpjes, van dingen die ze anderen verwijt.”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Zojuist in een landbouwdebat: BBB’er Caroline van der Plas verlaat de commissiezaal na een harde botsing met D66-Kamerlid Tjeerd de Groot. “De heer De Groot zit mij hier allerlei dingen toe te bijten, en ik vind het geen veilige werkomgeving.”https://t.co/VGWIVHwLxk pic.twitter.com/KnFLh0W7KC — Auke van Eijsden (@AukevanEijsden) February 8, 2024

Botsen

Hoewel Graus nog zo graag de rust wilde bewaren, gingen de verwijten verder op X. De Groot en Van der Plas deelden over en weer digitale sneren uit.

De twee waren het overduidelijk tijdens het debat al vaker niet met elkaar eens. De twee botsten de afgelopen tijd in de Tweede Kamer ook regelmatig. Toen bekend werd dat De Groot binnenkort de Kamer verlaat, sprak Van der Plas: „Ik ga de heer De Groot als Kamerlid zeker niet missen.”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

De Groot vroeg mij niks. Hij stootte mij hard aan en siste mij toe dat ik op DENK leek met filmpjes op X zetten. In tegenstelling tot De Groot, was mijn betoog in filmpje openbaar. Hij gaat buiten 🎤 om, waardoor ik niet kan reageren. Het is puur pestgedrag en dat gebeurt vaker https://t.co/03Ry8uJAak — Caroline van der Plas (@lientje1967) February 8, 2024



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Misschien moet je even een dagje rust nemen en zo’n relatief onbelangrijk debat aan je landbouwwoordvoerder overlaten? https://t.co/YgZfiXblge — Tjeerd de Groot (@TjeerdD66) February 8, 2024

