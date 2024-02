Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Oud-premier Dries van Agt en vrouw (93) overleden: ‘Stierven hand in hand’

Oud-premier Dries van Agt en zijn vrouw Eugenie van Agt-Krekelberg zijn maandag samen op 93-jarige leeftijd overleden. Ze stierven hand in hand in hun woonplaats Nijmegen. En dat is toch een liefdevolle en vertederende manier om je laatste adem uit te blazen.

Oud-CDA’er en premier Van Agt stond bekend als een kleurrijke en markante politicus met een groot hart voor de Palestijnse kwestie. Hij verliet uiteindelijk het CDA, naar eigen zeggen, omdat het CDA Palestina en de Palestijnen niet voldoende steunt. The Rights Forum maakt vandaag zijn overlijden bekend. Dat is kenniscentrum dat Van Agt oprichtte voor de kwestie-Israël en de Palestijnen.



Met verdriet maken wij bekend dat de oprichter van The Rights Forum en voormalig minister-president Dries van Agt op maandag 5 februari in zijn woonplaats Nijmegen is overleden. Hij stierf samen en hand in hand zijn geliefde echtgenote Eugenie van Agt-Krekelberg. pic.twitter.com/8VHa8ltuyS — The Rights Forum (@TheRightsForum) February 9, 2024

Dries van Agt overleden samen met vrouw Eugenie

De afgelopen jaren ging het steeds slechter met de gezondheid van Van Agt. In 2019 werd hij getroffen door een hersenbloeding. Van Agt en zijn vrouw Eugenie waren meer dan zeventig jaar samen. Hij bleef haar volgens The Rights Forum al die tijd ‘mijn meisje’ noemen.

De oud-premier werd in 1969 actief in de politiek voor de Katholieke Volkspartij (KVP), die in 1980 opging in het CDA. En toen hij in 1971 als hoogleraar strafrecht in de collegezaal stond van de Katholieke Universiteit van Nijmegen, werd hij gestrikt als minister van Justitie in het kabinet-Biesheuvel.

Oud-premier en andere functies

Ruim tien jaar lang was Van Agt in Den Haag te vinden en als premier leidde hij tussen 1977 en 1982 drie kabinetten die zijn naam droegen.

Na zijn Haagse politieke carrière werd Van Agt in 1982 commissaris van de Koningin in Noord-Brabant. Later vervulde hij rollen binnen de Europese Unie en was EU-ambassadeur in Japan en de Verenigde Staten.

Palestijnse zaak

Sinds dat Van Agt in 1999 de Westelijke Jordaanoever bezocht, zette hij zich in voor de Palestijnse zaak. Daarin was hij kritisch op de houding van zijn partij en Nederlandse regering tegenover het ‘Palestijns-Israëlische conflict’.

Hij zette zich in als jurist voor de kwestie en drong aan op toepassing van het internationaal recht en de universele mensenrechten. Maar hield ook toespraken, schreef artikelen en twee boeken.

Het kenniscentrum The Rights Forum richtte hij op om zich hard te maken voor de vrede tussen Israël en de Palestijnen. Na zijn voorzitterschap tot 2015 bleef hij tot aan zijn dood nauw betrokken bij de Palestijnse zaak.



Het overlijden van Dries van Agt en zijn onafscheidelijke Eugenie, met wie hij tot het allerlaatst in liefde was verbonden, stemt verdrietig. Dries van Agt is zijn hele leven volkomen authentiek gebleven. Samen met Joop den Uyl en Hans Wiegel was hij het gezicht van een tijdperk… — Mark Rutte (@MinPres) February 9, 2024



Met verdriet hebben we kennis genomen van het overlijden van Dries van Agt. Van Agt was de eerste leider van het CDA en 5 jaar premier. Een markante man, die vanuit diepe overtuigingen politiek bedreef. We zijn dankbaar voor alles wat hij voor het land heeft betekend. pic.twitter.com/IdO3tGmzZo — Henri Bontenbal (@HenriBontenbal) February 9, 2024



Reactie van Koning Willem-Alexander, Koningin Máxima en Prinses Beatrix op het overlijden van oud-premier Dries van Agt: https://t.co/LbKYXd1mpi pic.twitter.com/YBFByI824W — Koninklijk Huis (@koninklijkhuis) February 9, 2024



Dries van Agt was een premier die bruggen wist te slaan in economisch moeilijke tijden, bevriend raakte met zijn ideologische tegenpool Jan Terlouw en zich tot op late leeftijd inzette voor mensenrechten. Ik wens zijn dierbaren veel sterkte met dit verlies. pic.twitter.com/UkL20YwA23 — Rob Jetten (@RobJetten) February 9, 2024



Ach, Dries van Agt. Iconische staatsman die zich niet in keurslijf liet dwingen. Zijn optreden en prachtige taalgebruik zijn onvergetelijk. Als een van weinigen stond hij op tegen onrecht dat Palestijnse volk wordt aangedaan. Sterkte aan alle nabestaanden https://t.co/kh8RmpLeV4 — Esther Ouwehand (@estherouwehand) February 9, 2024



Met het overlijden van Dries van Agt verliest Nederland een bevlogen staatsman.

Ook op hoge leeftijd bleef hij zijn scherpe opinies uitdragen. Hij had grote compassie met het Palestijnse volk.https://t.co/MRtU59R8w9 — Pieter Omtzigt (@PieterOmtzigt) February 9, 2024

