Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Ook Paul de Leeuw onder vuur: ‘Ongepaste stemverheffing’

De beerput rond grensoverschrijdend gedrag binnen de NPO is officieel open. Dat gedrag kwam ‘NPO-breed’ voor. Er komen nu steeds meer geluiden naar buiten van mensen die zulk gedrag meemaakten, bijvoorbeeld een regisseur van het programma Niet klein te krijgen. Paul de Leeuw, presentator van dat programma, ligt nu onder vuur.

Volgens de regisseur uitte De Leeuw „met stemverheffing” zijn onvrede richting de regisseur „op een manier die niet passend is binnen een werksituatie”. De presentator maakte hiervoor daarna zijn excuses. De regisseur stopte vorig jaar, na het incident.

In Boerderij van Dorst vertelde De Leeuw eind 2022 al een en ander over zijn eigen ‘intimiderende’ gedrag. „Er zijn ongetwijfeld mensen die zullen zeggen: ‘Hij was zo irritant en naar’”, vertelde hij toen onder meer.

Niet klein te krijgen, een programma over kinderen met kanker, kreeg van Metro overigens veel lof.

Incident Paul de Leeuw bij Niet klein te krijgen

Het AD schreef gisteren over dit voorval met de regisseur, dat inmiddels is bevestigd door BNNVARA, producent van het programma. De regisseur in kwestie is na het incident de montage van het programma gaan doen. De producent van Niet klein te krijgen stelt met klem „dat de verdere draaiperiode dit soort incidenten niet meer is voorgekomen”. De Leeuw werkt momenteel aan het tweede seizoen van het programma.

BNNVARA stelt dat „overal waar mensen samenwerken weleens incidenten plaatsvinden. Het gaat erom dat daarop gehandeld wordt en dat er geen cultuur kan ontstaan waarin grensoverschrijdend gedrag genormaliseerd wordt. Een stevige discussie met stemverheffing of een onvertogen woord kan gebeuren. Dan is het belangrijk dat het uitgesproken wordt, er excuses gemaakt worden en iemand het in het vervolg beter doet. Dat is hier gebeurd.”

Het voorval vond plaats in het Prinses Máxima Centrum in Utrecht. De Commissie-Van Rijn constateerde vorige week in haar langverwachte rapport dat er veel verbeterd moet worden aan de werkcultuur in Hilversum. Het onderzoek van Van Rijn werd ingesteld nadat misstanden op de werkvloer bij DWDD aan het licht kwamen.

Reacties