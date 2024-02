Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Dit betaal je nu voor een rijbewijs, dat steeds meer mensen bezitten

Steeds meer Nederlanders hebben een rijbewijs. Maar wat kost het tegenwoordig om een nieuw rijbewijs aan te vragen? En wat ben je gemiddeld kwijt om je rijbewijs te halen?

We zochten het uit voor je.

Het rijbewijs in Nederland

Begin dit jaar waren er in Nederland 11,66 miljoen mensen met een autorijbewijs. Zo’n 9 procent meer dan tien jaar geleden, meldde het Centraal Bureau voor de Statistiek eerder deze week. Percentueel gezien neemt het aantal mensen met een rijbewijs in Nederland niet toe. Zo’n 80 procent van de volwassenen is in het bezit van een rijbewijs.

Wist je trouwens dat er een geslacht is dat twee keer zo vaak in ongelukken belandt?

Kosten om je rijbewijs te halen

Voordat je voor de eerste keer je rijbewijs kunt aanvragen, is het cruciaal dat je voor zowel het theorie- als praktijkexamen geslaagd bent.

Kostenpost Prijskaartje Prijsspecificatie Rijlessen 2300 euro De gemiddelde kandidaat behaalt het rijbewijs met 43 lesuren,

met een gemiddelde prijs tussen de 45 en 61 euro Theorie-examen 120 euro Gemiddeld 2 tot 3 keer 48 euro Rijexamen 520 euro 136,50 euro per examen + extra rijles voor het examen Bijkomende kosten 180 euro Gezondheidsverklaring, tussentijdse toets, pasfoto’s en aanvraag

Gemiddeld zijn mensen zo’n 3120 euro kwijt voordat ze in het bezit zijn van een rijbewijs, blijkt uit onderzoek van het CBR. Alle verschillende kostenposten worden uitgesplitst in bovenstaande tabel. De kosten lopen uiteen: hoe vaker je moet afrijden, hoe verder de kosten oplopen.

Kosten voor de aanvraag van je rijbewijs

Stel dat je al in het bezit bent van een rijbewijs, dan hoef je het grootste deel van bovenstaande kosten niet nog eens te maken. Wel moet je eens in de 10 jaar je rijbewijs opnieuw aanvragen. En die aanvraag is wel een terugkerende kostenpost. Waar het maximumtarief in 2024 nog 38,48 euro was, is dat in 2024 maximaal 51,11 euro.

Soort aanvraag Kosten Normale aanvraag 51,11 euro Spoedaanvraag 90,76 euro

Bij een normale rijbewijsaanvraag betaal je 51,11 euro. Zit er meer haast achter? Dan lopen de kosten flink op: dan betaal je 90,76 euro voor je roze pasje.

Reacties