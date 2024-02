Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

‘Kapitein verlaat zinkend schip niet’, dit vinden Nederlanders van Rutte’s NAVO-sollicitatie

Mark Rutte is sterk in de running voor de positie van NAVO-baas. Gisteren kwam de goedkeuring van land, na land, na land binnen. Duitsland keurde het goed, Engeland ook, Amerika ook. Maar wat vinden Nederlandse burgers er eigenlijk van dat de demissionair premier mogelijk zijn post verlaat? Humberto besprak het.

Het kabinet is inmiddels demissionair en „slaat nog geen deuk in een pakje boter” qua financiële beslissingen. Zorgminister Ernst Kuipers verliet zijn post al eerder dan ‘de bedoeling’ is en nu lijkt het erop dat ook Rutte dat gaat doen. Journalist en opiniepeiler Gijs Rademaker peilde wat Nederland daarvan vindt.

Vertrek Rutte besproken bij Humberto: ‘Zinkend schip’

Volgens Rademaker is Rutte „een geval apart”. „Dat heb je de afgelopen twaalf jaar ook gezien, in alle peilingen, en dat zie je hier ook”, leidt hij zijn eigen peiling in. Zo heeft hij Nederlanders gevraagd of zij begrip zouden hebben als Rutte eerder weggaat. 34 procent zei ja, 59 procent zei nee. „Dit is de meest eensgezinde mening over Rutte die ik de afgelopen twaalf jaar heb gezien. Het ligt niet aan waarop iemand stemt of ze het wel of niet vinden kunnen dat Rutte weggaat: het is overal ongeveer gelijk”, aldus Rademaker.

Maar waarom vinden mensen het dan zo lastig te accepteren – of vinden ze het in ieder geval niet oké – dat Rutte eerder zijn post verlaat? „Dan zie je toch wel dat de meningen door elkaar lopen”, legt de opiniepeiler uit. „Mensen zijn niet massaal woedend of zo, hè. Het is een gemixt gevoel.”

Toch is dat gevoel uit te drukken in een aantal woorden, die bij Humberto op het scherm verschijnen. We zien ‘een kapitein verlaat zijn schip niet’, ‘hij is verantwoordelijk voor Nederland’ en ‘we gaan hem missen, dat zie je nu al’. Kortom: de meningen verschillen nogal over waaróm Rutte op zijn post zou moeten blijven totdat alles is afgehandeld. Het woord ‘zinkend’ valt overigens vaak bij het woord ‘schip’, noemt Rademaker.

‘Niet chique’

Volgens Rademaker vinden veel mensen het premierschap een ‘eervolle baan’. „Je moet die uitzitten, vinden zij. Dit is niet chique. Daarnaast vindt een deel van de mensen dat Rutte Nederland ‘naar de knoppen’ heeft geholpen, of Nederland in ieder geval in de problemen heeft geholpen. Zij vinden het niet oké dat hij nu ‘lekker’ weggaat naar de NAVO.”

Tot slot komt het zinnetje ‘we gaan hem missen’ nog aan bod. Rademaker: „Dat is een opvallende. Mensen hebben Rutte jarenlang vervloekt, verguisd, het vertrouwen in hem was in sommige jaren extreem laag. Maar nu vindt een meerderheid het toch niet oké dat hij zou vertrekken.”

