Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Geluiden over dienstplicht maken tongen los op social media: ‘Ga lekker zelf het leger in’

Burgeroorlog? Russische dreiging? Te weinig materiaal en mankracht voor het Nederlandse leger? Er klinkt nogal wat tumult. En ook de term dienstplicht komt vaker voorbij. Iets dat tongen losmaakt op social media.

De NAVO waarschuwde onlangs: de Russische dreiging is aanwezig en Nederlanders moeten zich voorbereiden op ‘het onverwachte’. NAVO-admiraal Rob Bauer zei namelijk dat we in een tijdperk leven waarin „alles kan gebeuren”.

Geluiden over oorlog

NAVO-secretaris-generaal Jens Stoltenberg zwakte de waarschuwing van Bauer recent wel af. Hij zei namelijk dat we geen oorlog op eigen bodem hoeven te verwachten. „We zien geen directe of onmiddellijke dreiging voor een van de NAVO-bondgenoten.”

Ook sprak rechtsfilosoof prof. dr. Andreas Kinneging bij Jort Kelder uit dat hij vreest voor een burgeroorlog. En De Telegraaf maakte een video over de aanschaf van overlevingsmateriaal van politici en bij prepshops. En dan zijn daar geluiden over een mogelijke dienstplicht.

Nederlandse leger schiet tekort

Nieuwsuur berichtte gisteren namelijk over een steeds ‘luidere roep om een groter leger’. En ook de Nederlandse commandant der strijdkrachten Onno Eichelsheim schreef dat defensie moet opschalen.

Tegen Nieuwsuur vertelde hij dat de kans bestaat dat we in een conflict terechtkomen. Hoogleraar Frans Osinga legde tegen het programma uit dat Nederland weinig wapenindustrie heeft. „Het materieel en personeel dát het Nederlandse leger heeft, is heel goed. Maar het is te weinig.”

NAVO-steun

Daarom laait de discussie over dienstplicht op. Staatssecretaris van Defensie Christophe van der Maat onderzoekt of een mogelijke enquête onder 17-jarigen een optie zou zijn. Om zo te peilen of zij een vrijwillige bijdrage willen leveren aan de krijgsmacht.

NAVO-landen zijn momenteel veelal afhankelijk van de militaire steun van Amerika. Mocht Donald Trump herkozen worden als president van de VS, verkondigt hij dat Amerika zich terugtrekt uit de NAVO, of zich niet meer hard wil maken voor gemeenschappelijke verdediging.

Discussie over dienstplicht

Om het personeelstekort aan te pakken, zouden jongeren gedwongen moeten nadenken over werken bij het leger, sprak Eichelsheim uit tegen Nieuwsuur. De dienstplicht werd na de Koude Oorlog in 1997 opgeschort. Jongeren krijgen wel op hun 17e een brief waarin staat dat ze oproepbaar zijn als de oorlog uitbreekt. Daarnaast sprak ook Generaal Martin Wijnen tegen De Telegraaf uit dat hij wil dat meer jongeren zich interesseren voor het dienjaar. En ook Dick Zandee, defensiespecialist bij instituut Clingendael, gelooft in een ‘beperkte vorm van dienstplicht’. Al denkt hij ook dat daar momenteel weinig draagvlak voor is.

Inmiddels is er op social media de nodige discussie losgebarsten over de geluiden over dienstplicht. Overigens ontstond er ook wat verwarring over de huidige status van de dienstplicht in Nederland. De opkomstplicht is destijds opgeschort, maar de dienstplicht is nooit afgeschaft.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Europa moet veel serieuzer rekening houden met een oorlog met Rusland. Die waarschuwing kwam de afgelopen tijd van verschillende legerleiders. Ook de Nederlandse commandant der strijdkrachten Onno Eichelsheim zegt: defensie moet opschalen.https://t.co/tYOgpdJ6ud — Nieuwsuur (@Nieuwsuur) January 24, 2024



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

We moeten er steeds serieuzer vanuit gaan dat we daadwerkelijk in een conflict terecht kunnen komen. Niet alleen @Defensie moet opschalen, maar ook onze samenleving moet zich daarop voorbereiden. 👇 https://t.co/NrD0tgXOJ9 — Generaal Onno Eichelsheim (@CDS_Defensie) January 24, 2024



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Hij wil geen "paniek zaaien" benadrukt Eichelsheim.

Tuurlijk… maar de prepshops draaien overuren dankzij toename van dit soort berichtgeving. Net als sommige virologen smulden van de coronatijd, wrijven er nu generaals & wapenproducenten in hun handen..https://t.co/IzfITwvT7R — Thomas Bollen (@mrtbollen) January 24, 2024



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Al die mensen die roepen om een dienstplicht moeten gewoon zelf het leger in gaan. — David Groot (@GrootNieuwsned) January 25, 2024



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Groot Brittannië loopt met Zweden voorop in het warm maken van de bevolking voor dienstplicht vanwege de komende oorlog met Rusland. De Nederlandse bestuurderselite volgt gretig.

U moet sterven. https://t.co/CCNyr05hV3 — Joost Niemoller (@JoostNiemoller) January 24, 2024



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Goede rapportage #nieuwsuur over de erbarmelijke staat van ons leger. Onder Rutte is het gesloopt. We moeten direct naar 3% van BNP en dienstplicht voor mannen en vrouwen weer invoeren. Er zijn nu woorden maar nauwelijks daden. En laten wij de soldaten veel beter betalen https://t.co/AWOD27F4gH — Peter Zoltan van Wely (@PetervanWely) January 22, 2024



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Nee, want de dienstplicht is slechts opgeschort en bestaat dus nog steeds. — Floris (@bezorgdekiezer) January 25, 2024



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Verdiep eens in de materie. De dienstplicht is niet afgeschaft. De opkomstplicht is opgeschort. — Jan Veenstra (@JanVeen64636631) January 25, 2024

Vorige Volgende

Reacties