Milde winter blijkt goed voor de portemonnee, besparing op energierekening kan flink oplopen

Grote kans dat je de milde temperaturen van de afgelopen tijd in je portemonnee voelt, en dan wel in de positieve zin. De ongewoon hoge temperaturen deze winter hebben voor de meeste huishoudens namelijk geleid tot een veel minder hoge energierekening. Volgens consumentencollectief UnitedConsumers kan de besparing zelfs oplopen tot 191 euro per huishouden.

Een gemiddeld huishouden verbruikte dit jaar ruim 25 procent minder aardgas ten opzichte van het gemiddelde verbruik tussen 2019 tot en met 2021. Zo bespaarden consumenten in de eerste maanden van dit jaar al zo’n 142 euro op de gasrekening. En als het zachte winterweer aanhoudt, kan de besparing zelfs oplopen tot maar liefst 191 euro.

40 procent van ons gas wordt in de winter verbruikt

In de wintermaanden verstoken we ongeveer 40 procent van ons jaarlijkse gasverbruik. „Een gemiddeld huishouden is ongeveer 1825 euro per jaar kwijt aan aardgas. Een zachte winter is voor veel mensen dus mooi meegenomen”, aldus Paul van Selms, directeur van UnitedConsumers.

Ondanks dat de energieprijzen dit jaar stijgen – consumenten betalen gemiddeld 11 euro per maand meer dan vorig jaar – maken de hoge temperaturen de stijgende energieprijzen grotendeels goed. „De hoge temperaturen zijn geen goed nieuws voor de natuur, wel voor de energierekening”, aldus Van Selms.

Energierekening stijgt door verhoging belasting op gas

Dat de prijzen stijgen, komt vooral door de stijging van de energiebelasting op gas. Nu de energiebelasting op stroom wordt verlaagd en de belasting op gas juist gaat stijgen, loont van het gas af gaan extra. Op deze manier wil de regering verduurzaming namelijk stimuleren.

In ons opgewarmde klimaat is een gemiddelde winter helemaal zo koud niet meer. Zo was de winter van 2022/2023 de tiende te warme winter op rij. Die verliep met een gemiddelde temperatuur van 5,1 graden veel zachter dan normaal (3,9 graden).

Sinds 2000 hebben we slechts zes winters gehad die kouder dan normaal verliepen, tegenover achttien die zachter dan gebruikelijk waren. Statistisch gezien is de kans op een zachte winter dus 75 procent, tegenover 25 procent op een koudere winter dan normaal.

