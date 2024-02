Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Geert Wilders reageert nadat Frans Timmermans hem ‘Poetin-bewonderaar’ noemt

GroenLinks-PvdA-leider Frans Timmermans heeft gisteravond fel uitgehaald naar Geert Wilders. Hij noemde de PVV-voorman onder meer een ‘Poetin-bewonderaar’. Zijn toespraak zorgt voor veel verdeeldheid op X. Ook Wilders zelf liet op het medium horen wat hij van de woorden van Timmermans vindt.

Timmermans deed de uitspraken in de tweejaarlijkse Banninglezing, vernoemd naar Willem Banning, predikant en een van de oprichters van de PvdA. Het is overigens zeker niet de eerste keer dat Timmermans en Wilders het aan de stok hebben.

Frans Timmermans haalt uit naar Geert Wilders

Radicaal-rechtse partijen zijn een bedreiging voor de rechtsstaat, vindt Timmermans. Hij noemde het ‘urgent’ dat „Wilders geen directe verantwoordelijkheid gaat dragen voor onze landsverdediging en onze veiligheid. Ik zou niet graag mijn lot leggen in de handen van de bewonderaars van Poetin, noch hier, noch elders.”

Aan het begin van zijn toespraak omschreef Timmermans de strategie van Poetin om aan de macht te komen als „maffioos”. Het Rusland van Poetin ziet hij als „een rechtstreekse en permanente bedreiging voor vrede en veiligheid op het Europese continent”.

‘Poetin is wegbereider’

De linkse partijleider legde vervolgens de link met radicaal-rechtse partijen bij die dreiging. „Poetin is wegbereider, voorbeeld en held voor bijna alle radicaal-rechtse bewegingen in Europa.” Volgens Timmermans hebben zulke partijen baat bij verdeeldheid. Hij waarschuwde voor ‘onhaalbare voorstellen’ die fungeren als ‘politiek lokaas’. Niet alleen PVV, maar ook de BBB van Caroline van der Plas heeft hier volgens hem een handje van.

„Het is allesbehalve toeval dat de PVV in ons land de publieke omroep de nek om wil draaien”, zei Timmermans. „Deze partij maakt onderdeel uit van een wereldwijde beweging die controle wil over de waarheid en het verhaal dat we over onszelf vertellen.”

Timmermans over radicaal-rechtse dreiging

Als voorbeelden van een radicaal-rechtse dreiging noemde Timmermans zowel de dood van de Russische oppositieleider Aleksej Navalny als de uitspraken van PVV-Kamerlid Joeri Pool. Die haalde begin deze maand uit naar Nederlandse militaire steun aan Oekraïne en zei: „Deze bestuurders spelen Russisch roulette met onze nationale veiligheid.”

Wilders juichte Poetin enkele jaren geleden nog toe, maar heeft de laatste tijd meer afstand genomen van de Russische dictator. Kort na het overlijden van Navalny schreef Wilders op X: „Verschrikkelijk. Oppositieleider Navalny sterft in een barbaarse strafkolonie van een barbaars regime.”

Reacties op X

Geert Wilders heeft op X gereageerd op de harde woorden van Timmermans. De GroenLinks/PvdA-leider is „totaal de weg kwijt”, vindt hij.



De man is totaal de weg kwijt. https://t.co/XqIM5E0t93 — Geert Wilders (@geertwilderspvv) February 21, 2024

Het gaat flink los op X na de toespraak. De één vindt dat Timmermans helemaal gelijk heeft, de ander vindt het ‘demoniseren’ en ‘afgeven bij gebrek aan en eigen verhaal’.



Timmerfrans gaat full Pechtold: bij gebrek aan een eigen verhaal, afgeven op… Wat is de nieuwe visie van de sociaal-democraten op bijvoorbeeld immigratie en integratie? Niks, nada, nul. Timmermans haalt wéér uit naar Wilders: ’Bewonderaar van Poetin’ https://t.co/E1L98NNosI — Jan Gajentaan (@jangajentaan) February 21, 2024



Goedenavond!

Dagenlang hoor je #Timmermans niet. En zodra hij de kans krijgt, begint hij wéér met demoniserende verzinsels over #Wilders: radicaal-rechts, wil verdeeldheid creëren, #NPO afschaffen is aanval op persvrijheid, etc.🤢#Vandaaginside #Geenstijlhttps://t.co/tXnbswmENv — Valentijn (@riooljournalist) February 21, 2024



Ik hoop dat #Timmermans veel vaker zal uithalen naar #Wilders, net als alle andere democratische lijsttrekkers. Tenslotte is de #PVV geen partij met leden, maar slechts het vehikel van #Wilders, dat slechts zijn wil mag verkondigen. — Mark van Dongen (@MarkvanDongen1) February 22, 2024



Timmermans heeft gelijk, de PVV is een gevaar voor onze democratie.

De PVV van Geert Wilders heeft vrijwel alle kenmerken van een een fascistische partij. https://t.co/p0q1egRW6X — MeesPimpel (@MPimpel) February 22, 2024

