Tranen bij Over Mijn Lijk-kijkers na laatste beelden Zoë: ‘Veel plezier aan de andere kant’

Tim Hofman ging gisteravond in Over Mijn Lijk voor de laatste keer langs bij de 28-jarige Zoë, om afscheid van haar te nemen. En bij die beelden hielden veel kijkers het niet droog.

De ongeneeslijk zieke Eva (23), Jeffrey (35), Zoë (27), Jegor (31) en Maaike (32) vertellen in Over Mijn Lijk over hun leven met kanker en de acceptatie met hun naderende overlijden.

‘Je kunt kanker niet winnen’

Eva weet dat ze niet heel lang meer te leven heeft. Ze heeft inmiddels een euthanasieverklaring getekend en denkt na over haar uitvaart en praktische zaken na de dood. Vorige week vertelde ze dat de prognose voor haar er niet goed uitziet. Maar toch vindt ze dat ze ondanks alles een heel leuk leven heeft. Gisteravond begon ze opnieuw aan de chemo en samen met haar vriend Matthijs haalden ze haar haar eraf.

Ze wil niet dat iemand denkt dat zij de ‘strijd verloren heeft tegen kanker’. „Het gaat niet om winnen of verliezen. Je kunt kanker ook niet winnen. Want als je geneest, dan heb je altijd die nasleep nog. En je kunt ook niet verliezen omdat je bent overleden. Want dan zou je het niet zo goed hebben gedaan.”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

“Als ik dood ben wil ik niet dat iemand zegt dat ik de strijd verloren heb. Daar ga ik heel slecht op. Kanker heeft geen winnaars of verliezers, en het is niet dat ik niet genoeg gedaan heb als ik dood ga.” Helemaal gelijk Eva! #overmijnlijk pic.twitter.com/53V3C2BQhv — jose duindam 🌱🕊️ (@joseduindam) February 13, 2024



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Precies dit, Eva… er bestaat met kanker niet ‘winnen’ of ‘verliezen’. Altijd van die teksten zoals: “… heeft de strijd verloren.” Nou, helemaal niet verloren, maar gewoon verschrikkelijk veel pech gehad #overmijnlijk — Romy⚽️🤘🏼 (@missxromy2) February 13, 2024

Ook beter nieuws in Over Mijn Lijk

Met Jeffrey gaat het niet zo goed. Door een complicatie is zijn gezondheid hard achteruit gegaan. Hofman praat ook met zijn vrouw Trudy, die worstelt met het feit dat hun kinderen straks geen vader meer hebben. Maar het feit dat Jeffrey straks vlakbij hun huis en bij zijn opa begraven wordt, geeft haar rust.

Maaike wandelt met een groep vrienden en familie 50 kilometer om geld in te zamelen voor melanoomkanker. Haar situatie is stabiel, mede door de experimentele behandelingen die ze doet. „Op de scans is de kanker niet meer zichtbaar. Alleen nog restverschijnselen. Dat is heel goed.” Beter nieuws dan Hofman had verwacht. En Maaike gaat er vanuit dat ze oud wordt.

Tim Hofman neemt afscheid van Zoë

De kanker bij Zoë groeit razendsnel en inmiddels weet ze dat haar dood nadert. Ze viert haar laatste (28ste) verjaardag. Presentator Tim Hofman gaat voor de laatste keer bij haar langs. „Ik kan mentaal niet bijhouden wat er lichamelijk gebeurt. Ik dacht dat het natuurlijker zou gaan. Dat je gedachten meegaan met je lichamelijke gesteldheid. Maar dat gaat het niet”, aldus Zoë. Ze voelt zich dan ook nog niet klaar voor de dood.

Hofman en Zoë zien elkaar voor het laatst. Eerder vertelde Zoë dat ze nog weleens stiekem een sigaret rookt. Iets dat Hofman ook met haar wil doen. „Sta ik toch nog een peukie te doen”, zegt Zoë. „Je bent niet goed”, reageert Hofman, die ook een sigaret opsteekt. Als ze eenmaal weer op het bed van Zoë zitten, vraagt Hofman zich af wat hij moet zeggen. „Het ga je goed en ik hoop dat alles in je volgende leven gebeurt zo mag zijn”, oppert Zoë. En dat herhaalt Hofman.

Over Mijn Lijk-kijkers in tranen

„Heb het goed daar”, zegt Hofman. „Dankjewel Tim” , reageert Zoë. Hofman knuffelt haar en zegt: „Veel plezier aan de andere kant.” Tien dagen na het bezoek van Hofman, overlijdt Zoë aan de gevolgen van botkanker.

Kijkers houden het niet droog bij het afscheid en de laatste beelden van Zoë. Ze wensen de dierbaren sterkte en loven Zoë en de programmamakers voor dit heftige, maar mooie einde.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Doosje tissues bijna leeg. Wat een heftige aflevering vanavond. Het leven is oneerlijk. Rust zacht Zoë. #overmijnlijk pic.twitter.com/CndLccddq6 — Sjuuf (@sjuufmeneer) February 14, 2024



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Wat Zoe vertelt is zo zwaar. Mentaal gaat niet mee met het lichaam. Ze had gedacht dat het meer gelijk op zou gaan. Ik weet nog dat mijn moeder dit ook vertelde voor ze doodging. Dapper dat Zoe dit zo open heeft gedeeld. Een groot verdriet. Ben er stil van. #overmijnlijk — Becs #teamplanet 🌍 #KeerHetTij (@BecsTeamplanet) February 13, 2024



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Lieve Zoë,

Dankjewel dat ik je even mocht leren kennen R.I.P🙏 🦋🕯

Heel veel sterkte voor je ouders&nabestaanden #overmijnlijk OR #oml pic.twitter.com/1lyNVGmhUy — 🍒~ Stippi Langkous~🍒 (@sweet_loulou82) February 13, 2024



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Poeh, wat een einde. Maar mijn complimenten voor de programmamakers en degene die hieraan meedoen/ mee hebben gedaan. Rust zacht Zoë #overmijnlijk pic.twitter.com/Mu3N5to87K — M.c (@mcvors) February 13, 2024

Je kijkt Over Mijn Lijk terug via NPO Start.

