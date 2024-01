Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Van ‘groot fan’ naar winnaar: déze deelnemer wint De Slimste Mens na zinderende finale

Daar is ‘ie dan: de finale van De Slimste Mens. Gisteren namen Joes Brauers, Tim Hartog en Jan Dirk van der Burg het tegen elkaar op in het quizprogramma. Wie oh wie gaat er met de winst vandoor?

Acteur en finalist Joes Brauers gaf eerder al aan liever De Slimste Mens te winnen dan een Gouden Kalf in ontvangst te nemen.

Finale De Slimste Mens

De eerst geplaatste finalist, Jan Dirk van der Burg, vind het maar „raar” dat hij het zo ver heeft geschopt. „Ik zit hier als een soort van eindbaas die zij moeten verslaan.” Presentator Philip Freriks waarschuwt Van der Burg maar even: „Je weet wie je tegenover je hebt staan, hé?” „Het is niet voor de poes”, beaamt Van der Burg.

Tim Hartog wordt genoemd als de ‘dark horse’ van het quizprogramma. Hijzelf zegt daarover: „Het voelt een beetje alsof ik Almere City ben die per ongeluk in de eredivisie is terecht gekomen. Maar nu ik er ben, wil ik ook wel winnen.”

Juryvoorzitter Van Rossem

Natuurlijk is ook Maarten van Rossem weer van de partij als jurylid. Hij houdt zelfs zo erg van het programma dat hij bij een straatnaambordje die naar hem zou worden kunnen vernoemd, niet wil dat er ‘historicus’ onder staat, maar ‘juryvoorzitter van De Slimste Mens‘. „Dat begrijp je wel.”

Bij een vraag over komisch duo Bassie en Adriaan blijft de juryvoorzitter echter stil. „Het waren speciale vrienden van Maarten, kan ik je vertellen”, aldus Freriks. „Hij zegt niks.”

‘Die verrekte Bassie en Adriaan’

„Ik wist dat die verrekte Bassie en Adriaan nog een keer voorbij zouden komen.” In het rijtje van het duo horen voor Van Rossem ook nog de Kardashians en de Smurfen. „Je zult toch geestelijk in het ongerede raken als je in het verpleeghuis zit en elke nacht droomt van Bassie en Adriaan die gaan trouwen met de Kardashians en dat de hele kast vol zit met bewegende smurfen.”

Bij de vraag „welke letter staat voor de ‘e’ in de beroemde formule van Einstein?” moet Van Rossem overigens lachen wanneer Brauers het foute antwoord geeft met: „Einsamkeit.”

Vergissing

Dan vergist Freriks zich: „Acteur Michael Gambon overleed onlangs. Hij zal voornamelijk herinnerd worden door zijn rol in de Harry Potter-films. Wie speelde hij?” Hartog antwoord met „Dumbledore”. „Nee”, zegt Freriks gelijk, maar dan komt het binnen: „Oh, jawel. Ja, ja ja! Sorry.”

Bij een galerijvraag over heksen in films en series, schreeuwt Van der Burg het uit: „Fuck, dit is Disney. Pas.” Dan is het Hartog die de minste seconden heeft. Met 136 seconden is hij derde geworden. In de spannende finale blijven Van der Burg en Brauers steeds dicht bij elkaar.

Op weg naar de overwinning

De laatste leek al op weg naar de overwinning maar wist het definitieve goede antwoord over regisseur Steve McQueen niet te noemen. Daarna wist zowel Van der Burg als Brauers niets te associëren met de Amerikaanse politica Alexandria Ocasio-Cortez, waarmee er een gelijke stand ontstond: met beide nog acht seconden op de teller. Brauers noemde zoveel mogelijk beroepen op die Ocasio-Cortez zou kunnen zijn, tot hilariteit in het publiek. Waarmee hij gelijk speelde met Van der Burg.

Omdat Brauers als laatste gesproken had, mocht hij de genadeklap uitdelen door te zeggen dat Beef Wellington een gerecht is. Dat maakt de acteur tot winnaar van De Slimste Mens, overigens de jongste ooit – met zijn 24 jaar.



Winnaar De Slimste Mens

„Ja, ik heb als een commando getraind”, zegt hij lachend. En dat betaalde zich dus uit, al wijt hij zijn winst zelf vooral aan geluk. „En natuurlijke nieuwsgierigheid”, zegt hij. „En die hebben we allemaal wel in ons als mens.” En daarmee komt de 23ste editie van De Slimste Mens ten einde. Joes Brauers heeft er in ieder geval heel wat fans bij.



Wat een sympathieke winnaar van #deslimstemens

Gefeliciteerd Joes! — Elsje (@ElsRupert) January 27, 2024



Joes Brauers win #deslimstemens en dat vinden we top. Allemaal leuke deelnemers, zeker ook in de finale maar Joes was toch wel onze favoriet. #deslimste — Miriam 💖 (@mboschnl) January 26, 2024



Joes wat is je nummer #deslimstemens — Emma 🎶👩‍🎤 (@summer_turtle_) January 26, 2024

De finale van De Slimste Mens terugkijken? Dat kan via NPO Start.

