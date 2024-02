Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Tranen met tuiten bij het afscheid van Jeffrey in Over Mijn Lijk: ‘Je zit in alle harten’

Kijkers lieten de tranen gisteravond rijkelijk vloeien bij de slotaflevering van Over Mijn Lijk. Daarin waren hartverscheurende beelden van de uitvaart van Jeffrey te zien. Hij overleed aan de gevolgen van darmkanker en laat vrouw Trudy en twee kinderen achter.

Vorige week zagen kijkers hoe Jeffrey in korte tijd snel achteruitging. Zo slecht dat hij besluit om deze laatste fase thuis door te willen brengen en voor euthanasie te kiezen.

Uitvaart van Jeffrey in Over Mijn Lijk

Het afscheid is op een donkere, regenachtige dag in november. Trudy en de kinderen lopen voor de rouwwagen uit naar de plek van de uitvaart, terwijl er een erehaag is gevormd en vuurwerk wordt afgestoken.

Tijdens de uitvaart neemt Trudy emotioneel het woord. „Daar staan we dan, Jeff, scheetje, waar moet ik beginnen? Ik heb zoveel om te vertellen, ik heb zoveel met je meegemaakt.” Dochter Merel rent naar Trudy toe, die haar optilt en stevig vastpakt. „We hebben heel veel moeten doorstaan, heel veel opgebouwd. Door dik en dun. Je bent mijn beste alles, mijn partner, mijn geliefde, de papa van onze kinderen, mijn maatje, mijn beste vriend. Toch moet ik je laten gaan. Echt moeten, want ik wil het zo niet. Ik moet het meeste alleen gaan doen met onze Max en Merel, ik weet nog niet hoe, maar ik ga je trots maken.”

Ze vervolgt snikkend: „Lieverd, weet dat ik trots op jou ben. Hoe dapper ben jij geweest. Hoe jij hebt gestreden. Je hebt gestreden als een beer, je bent altijd heel sterk geweest, jij met je grote hart en je eigenwijze houding. Iedereen geloofde in jou en je bent in alle harten gekomen, zo sterk en krachtig en rechtdoorzee. Je bent alles geweest wat ik wenste schat, en ik weet dat de kids hun lieve vader zullen onthouden en eraan herinnerd zullen worden.”

„Mijn Jeff. Altijd was het zwart en wit, nooit grijs. Totdat we het nummer Grijs van Jaap Reesema ontdekten. Allebei hadden we het in ons hoofd de laatste week en daardoor is dat mooie nummer van ons geworden. Ik hou van je schat. Until we meet again.”

Speech van vriend van Jeffrey

Jeffrey’s goede vriend Yaël spreekt ook en begint zijn speech met een rake anekdote. „We leerden elkaar kennen rond de zomer van 2003. Twee fanatieke voetballers maakten oogcontact. De vonk sprong over en zo kwamen erachter dat we samen één grote liefde deelden: blowen. Er was genoeg ruimte om deze liefde ook met anderen te delen. Zo ontstond er een fijne vriendengroep. De coffeeshops in de omgeving waren gelukkig met ons als hoofdsponsor.”

Hij gaat verder: „Jeff was een stapmaatje, dat letterlijk over de dansvloer stuiterde. Jeff was een man die zich nooit anders voordeed dan hij was. Je wist direct wat je aan hem had. Jeff was de man die ondanks dat hij hartstikke ziek was je het gevoel kon geven dat hij slechts een griepje had wanneer je hem sprak. Jeff was de vriend die je op elk tijdstip kon bellen en hij stond voor je klaar.”

Maar bovenal was hij volgens Yaël een echtgenoot en vader. „Trudy, hij was gek op jou. Jeff was de vader die er alles aan deed om zo lang mogelijk bij zijn kinderen te kunnen blijven. De vader die zo lang mogelijk doorging om het perfecte huis voor zijn gezin te kunnen achterlaten. Euthanasie? Pas als die achterpui geplaatst is. Jeff is de vader die als het aan wilskracht en moed had gelegen, 136 jaar had moeten worden.”

„Jeff was zo verschrikkelijk veel, maar hij is nooit zijn ziekte geworden. Jeff is een held. Hoe Jeff met zijn ziekteproces is omgegaan, is een inspiratie voor iedereen. Zijn veerkracht en moed is een voorbeeld voor ons allen. Ik ga je verschrikkelijk missen.”

Tranen bij kijkers

Ook op de bank werd er een flink potje gehuild. „Wat een verdriet. Jeffrey: stapmaat, vader, echtgenoot, vriend. Wij leerde je kennen via de tv als een heel, heel mooi mens”, schrijft een kijker.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Jeffrey je was een echte strijder…. Hoe jij je gezin hebt achtergelaten… respect jongen… Het ga je goed en rust zacht 🖤 #overmijnlijk pic.twitter.com/1MdKbGKxiW — Bella🏁 (@Bella79361979) February 27, 2024



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Mijn hemel…… tranen met tuiten…. Wat hartverscheurend om de begraven is van Jeffrey te zien 💔💔

En zijn kindjes….😭 #overmijnlijk — Romy⚽️🤘🏼 (@missxromy2) February 27, 2024



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Pfoe, bij de beelden van Jeffrey hield ik het niet droog.. wat heftig zeg, als je Trudy en die kindjes ziet lopen 😭 #overmijnlijk — JoAnne (@JaJainNL) February 27, 2024



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Daar ga ik weer…. Tranen💔 wat is het toch verdomd oneerlijk…. De speech van Trudy ook… hartverscheurend 💔💔💔 Rust zacht. Jeffrey. Het gaat je goed daar boven ❤️ #overmijnlijk — Romy⚽️🤘🏼 (@missxromy2) February 27, 2024

Je kunt Over Mijn Lijk terugkijken via NPO Start.

Reacties