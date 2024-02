Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Wilders blijft hameren op kabinet met NSC: ‘Nederland smacht ernaar’

Er is inmiddels een nieuwe informateur aan de slag, Kim Putters, die de formatie uit het slijk moet trekken. Geert Wilders (PVV) schoof hem naar voren als juiste kandidaat. Onder leiding van Ronald Plasterk stapte Pieter Omtzigt (NSC) uit de gesprekken. Wilders blijft echter vasthouden aan een kabinet dat bestaat uit PVV, VVD, NSC en BBB, een ruime meerderheid.

Caroline van der Plas (BBB) heeft echter ook vertrouwen in andere opties, mocht Omtzigt echt de handdoek in de ring gooien. Zo vertelde ze gisteren bij Humberto dat een coalitie met CDA en SGP in plaats van NSC ook mogelijk is. Dan zou er met 76 zetels een nipte meerderheid behaald zijn.

Geert Wilders: ‘Vier partijen zijn op elkaar aangewezen’

Voor de camera van het Algemeen Dagblad zegt Wilders dat hij ‘zijn best doet’ om de grip op de formatie te behouden. „We hebben nu een informateur die ook zijn best gaat doen. Ik zal het zo horen van de informateur, maar wat ik in de media lees, is dat er nog geen heel groot enthousiasme was de afgelopen dagen bij andere partijen voor het idee van een extraparlementair kabinet.”

Volgens Wilders „zijn we uiteindelijk toch, voor een groot deel, op onszelf aangewezen”. Daarmee verwijst hij naar de vier partijen die al met elkaar in gesprek zijn geweest: PVV, VVD, NSC en BBB, „Wat mij betreft moeten we gewoon snel aan de slag gaan. Nederland smacht naar een kabinet, dus laten we dat met z’n vieren, in wat voor vorm dan ook, nu heel snel gaan doen.”

Op het idee om CDA en SGP toe te voegen aan de mix, reageert Wilders dat het CDA heeft gezegd ‘dat ze dat niet van plan zijn’. „Wat mij betreft is die combinatie ook goed, maar ik wil geen enkele partij daartoe dwingen. Laten we gewoon zorgen dat er een kabinet komt, dat is waar Nederland op wacht.”

