Geen vonken bij Married At First Sight-stel Bastiaan en Suzanne: ‘Aantrekkingskracht mist volledig’

De vlam is tussen Married At First Sight-koppel Suzanne (40) en Bastiaan (45) nog niet in de pan geslagen. Hoewel expert Patrick nog hoop heeft dat het goed komt, wordt in de nieuwste aflevering weer pijnlijk duidelijk dat de twee geen droommatch zijn.

Dinsdag hebben Suzanne en Bastiaan hun hart bij expert Patrick gelucht. Daaruit bleek dat zij qua gevoel niet op één lijn zitten. Bastiaan wil graag fysiek contact, terwijl Suzanne daar geen behoefte aan heeft. Ze vertelde tegen Patrick dat ze dat alleen fijn vindt als ze iemand heel leuk vindt. Oei.

Overigens zijn Bastiaan en Suzanne niet het enige koppel dit seizoen bij wie de vonken er niet vanaf spatten.

Bastiaan en Suzanne in Married At First Sight

Patrick geeft hen het advies om iets voor zichzelf te doen, zodat ze allebei kunnen opladen. Bastian gaat de tijd gebruiken om bij te komen. Het gesprek heeft veel losgemaakt. „Na het gesprek heb ik wel een traan gelaten. De situatie zit me hoog, maar dat komt ook door de vermoeidheid en de achtbaan waar ik in zit. Soms is het even eenzaam.”

Ondertussen vertelt Suzanne vrolijk dat ze vandaag „lekker naar het stadje” toegaat. „Lekker rustig rondlopen, drankje drinken, beetje rusten.” Ze vertelt waar ze over twijfelt. „De aantrekkingskracht. Die mist volledig. Dat vind ik wel heel belangrijk, want ik ben niet op zoek naar een broertje. Dat zijn harde, lelijke woorden als je iemand niet aantrekkelijk vindt.” Maar ze geeft nog niet op. „Ik hoop dat het kan ontstaan als je langer met elkaar omgaat.”

Bastiaan hoopt vurig dat hij en Suzanne ‘slagen’. „Ik denk echt dat het kan, maar dat emotionele niveau wordt onze uitdaging. Op elk ander front gaat het prima, maar we moeten elkaar gaan vinden. Op wat voor manier dan ook. Ik vind haar zo leuk, dat ik heel graag wil dat het gaat lukken.”

Koppel ziet elkaar weer

Na wat afstand van elkaar te hebben genomen, gaat het koppel ’s avonds een hapje eten met elkaar. Bastiaan vertelt voor de camera’s dat hij blij is om Suzanne weer te zien. „Dan zie ik iemand zitten die ik heel erg liefheb. Dat is mijn vrouw aan de bar.”

Suzanne omhelst Bastiaan liefdevol bij het weerzien. Dat doet Bastiaan veel. „De omhelzing waar ik echt even op wachtte.” Suzanne vertrouwt de camera’s toe dat ze het leuk vindt om hem weer te zien. „Het is toch een gezellig persoon in mijn leven geworden.”

De dag erna gaan Bastiaan en Suzanne het water op. Ze gaan jetskiën en hebben er beiden reuze zin in, al is de taxirit voor de kijker pijnlijk om te zien. Het is ongemakkelijk en valt regelmatig even stil.

Ze besluiten uiteindelijk om samen één jetski te huren. „Kunnen we elkaar een keer vasthouden. Ik zie geen nadelen”, vertelt Bastiaan, terwijl Suzanne met een moeilijk kijkend gezicht ernaast staat.

„Bastiaan houdt ervan om lichamelijk contact te hebben. Dus hij vindt het heel fijn dat ik hem vastpak op die jetski. Ik ervaar dat niet als een naar moment, maar voor mij is het echt volledig functioneel. Er zit geen gevoel bij.”

‘Het was behoorlijk ruk’

De twee stuiteren vol gas over de golven van de zee. „Suzanne hield me goed vast, ze was volgens mij een beetje zenuwachtig over dat wat komen ging, dus de omhelzing was stevig. Toch altijd leuk”, glundert Bastiaan.

Op een gegeven moment blijken de golven iets te stevig zijn, waardoor Bastiaan zich niet meer veilig voelt en terug naar de haven gaat. „Ik weet niet of Bastiaan vol zelfvertrouwen op dat ding zat. Ik denk in eerste instantie wel, met de eerste keer hard gas geven, maar volgens mij ging het daarna een beetje de verkeerde kant op.”

Echt een succes was het niet. „Om het op z’n plat Haags te zeggen was het behoorlijk ruk”, vindt Bastiaan. Ook Suzanne loopt niet over van enthousiasme. „Het leek mij heel leuk dat je samen op zo’n jetski zit en dat je het dus bijna helemaal aan het uitgieren bent hoe fantastisch je het vindt, en dat is niet helemaal gebeurd.”

Je kunt Married At First Sight terugkijken via Videoland.

