Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

‘Verdrietige’ wending in Mr. Frank Visser: ‘Leven te kort om ruzie te maken’

De aflevering van Mr. Frank Visser doet uitspraak kreeg gisteravond een verdrietige wending. Na de uitzending over een Friese burenruzie, bleek een betrokkene namelijk te zijn overleden. Dat laat volgens kijkers maar weer op een droevige manier zien hoe onbelangrijk het is om over kleine dingen ruzie te maken.

De burenruzie in de uitzending van gisteravond vindt plaats op Friese bodem. Waar Eddy en de van origine Duitse Ingrid het aan de stok hebben met Sytze en Liesbeth. Beide stellen wonen vrijstaand op het Friese platteland, maar de ruimte blijkt niet voldoende om de boel gezellig te houden. Overigens lopen de gemoederen in het programma wel vaker hoog op.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Vrijstaande huizen, allebei een groot erf/weiland…en nog ruzies overal over. Hoe zouden deze mensen doen in een flat of rijtjeshuis…. #mrfrankvisser — Claudia (@_cloudy_a) January 19, 2023

Burenruzie over camera’s, lawaai, pesterijen en coniferen

Eddy en Ingrid vallen namelijk over de veelvoud aan camera’s die Sytze en Liesbeth hebben hangen. Zij hebben het gevoel dat hun buren hen bespieden. Het koppel blijkt al eerder meegedaan te hebben aan de NPO-versie van Mr. Frank Visser. Destijds over een ruzie over ‘recht van overpad’, een zaak die Eddy en Ingrid wonnen.

Ingrid zou inmiddels door de buurman worden uitgescholden voor nazi en er zou zelfs een Hitlergroet naar haar gemaakt worden. De burenruzie zorgt ervoor dat Ingrid 17 kilo afviel. En naast de camera’s en pesterijen, blijkt ook een rij coniferen een doorn in het oog van Ingrid en Eddy. Een rij die nu hun uitzicht verpest. Overigens beschuldigt buurman Sytze hen weer van het vergiftigen van zijn planten.

Mr. Frank Visser onderzoekt de zaak

Sytze vertelt later dat zijn vrouw Liesbeth op dat moment ontbreekt, omdat ze in het ziekenhuis ligt. Hij legt uit dat ze mogelijk een tumor in haar hoofd heeft. Maar de burenkwestie gaat gewoon verder. Sytze houdt de omgeving, én buren, inderdaad in de gaten met zijn camera’s. Daarnaast valt hij over de hobby van Eddy, die sleutelt aan oude auto’s. Het lawaai zorgt voor onrust bij Sytze en Liesbeth. Zij willen dan ook dat het lawaai stopt en eisen een onderzoek naar de ‘vergiftigde’ coniferen.

Uiteindelijk is het aan meester Visser de taak om de boel juridisch uit te zoeken. Het lawaai wordt gemeten, de camera’s bekeken en coniferen-kwestie onderzocht. Tijdens de uitspraak ligt Liesbeth nog steeds in het ziekenhuis en ontbreekt zij in de zaal.

Uitspraak

Volgens de geluidsexpert is er wel degelijk sprake van geluidsoverlast vanaf het erf van Ingrid en Eddy. De coniferen van Sytze werden niet vergiftigd, ze bleken verzopen in de natte grond. Daarnaast claimt Sytze nooit een Hitlergroet richting Ingrid gemaakt te hebben.

Meester Visser benadrukt dat hij het bizar vindt dat er opnieuw een rechter aan deze burenruzie te pas moet komen. Iets waar hij naar eigen zeggen „korte metten” mee maakt. De hobby-garage van Eddy is „juridisch op het randje” volgens meester Visser. Maar het gesleutel en de daarbij behorende geluidsoverlast moeten worden ingeperkt. Daartegenover staat dat Sytze moet stoppen met het fotograferen, filmen en bespieden van de buren en de coniferen moeten weg. Maar de belangrijkste boodschap van de televisie-rechter: „Stop met ruzie maken en elkaar dwarsliggen. Gedraag u.”

Kijkers treuren om verdrietig einde

Aan het eind van de aflevering verschijnt een tekst waarin staat dat Liesbeth kort na de opnames is overleden. Kijkers benoemen dat dit treurige einde laat zien, dat er veel belangrijkere zaken in het leven zijn, dan ruzie maken met de buren.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

#mrfrankvisser

Wat een niveau zeg dat pesten. Hopenlijk is er nu meer rust zodat er geen stress meer is. Uiteindelijk een hand. Zou mooi zijn als het nu ook echt klaar is. — carolien van den Bos (@Caatschrijft) January 19, 2023



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Oh jee. Toch nog een echt drama. Sneu dat zij overleden is. #mrfrankvisser — Loulou (@Adsljunky) January 19, 2023



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Ahhh Liesbeth is overleden …. Het leven is te kort om ruzie te maken! #mrfrankvisser — Marleen (@Marleen_denDulk) January 19, 2023



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Sietse moet zich drukker maken om de gezondheid van zijn ernstig zieke vrouw. Dan over dit onnodige gedoe #mrfrankvisser — Veerle (@Veertje87) January 19, 2023



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Wat een verdrietige aflevering van #mrfrankvisser Dat mensen het toch zover kunnen laten komen he. Hopelijk gaan ze inmiddels beter met elkaar om, helemaal nu de vrouw van Sytse is overleden. Dan kun je maar beter goede buren hebben. — Juuul 💚🍀🐞 (@Pastelgroen) January 19, 2023

Je kijkt Mr. Frank Visser terug via KIJK.