Kijkers Mr. Frank Visser smullen van ‘opvliegende’ Hennie en plottwist: ‘Karma’

Een burenruzie in Mr. Frank Visser doet uitspraak kreeg gisteravond een opvallende wending. Hoewel de eisers Pieter en Hennie overtuigd waren van hun gelijk, bleek de vork toch iets anders in de steel te zitten. En over het opvliegende karakter van de Amsterdamse Hennie, klinkt bij kijkers de nodige hilariteit.

Mr. Frank Visser treft toch wel de meest bijzondere conflicten. Vorige week kreeg zo’n burenruzie zelfs nog een treurige afloop. Desalniettemin zijn het dit keer Pieter en Hennie uit het Friese Arum die de televisierechter inschakelen. Buurvrouw Anja heeft namelijk ‘een heel stuk van hun tuin ingepikt, toen er een nieuwe schutting kwam’. Overigens gaan Hennie en Pieter binnenkort verhuizen.

Opvliegende Hennie in Mr. Frank Visser doet uitspraak

Hennie is nogal een opvliegend type, blijkt al snel. „Kop houden”, „Bek houden”, „M’n hele tuin verneukt, kutwijf”, „Alles gaat weg en als het niet zo is dan trap ik het weg”, „Oprotten”, „Kreng”, „Trut”, „Rimpelkop”, „Ik stomp je voor je smoelwerk”, klinken een aantal van haar uitspraken.

Hennie en Pieter zijn ervan overtuigd dat Anja een stuk grond heeft ingepikt. Hennie krijgt het er in de tuin inmiddels benauwd van („claustrofobie”), zoveel grond is er volgens haar ingepikt. Zij eisen dat de schutting op de ‘juiste’ plek wordt teruggeplaatst. Overigens eist het koppel ook recht van overpad over het erf van Anja.

Burenruzie over schutting en grond krijgt bijzondere wending

Overigens blijkt buurvrouw Anja zich van geen kwaad bewust. Ze vindt het allemaal een hoop bombarie. Ze stoort zich alleen aan een half uitgehakte boom van de buren. Hennie heeft overigens geen goed woord over haar te zeggen en krijgt zelfs nog even de neiging om fysiek te worden en dreigt met haar vuist naar Anja. Wat gesust wordt door Mr. Frank Visser.

Mr. Frank Visser en zijn deskundigen nemen de zaak onder de loep. En daar blijken Hennie en Pieter zich toch een beetje verkeken te hebben op de kwestie. Want het kadaster concludeert uiteindelijk dat het niet Anja is die grond heeft ‘ingepikt’, maar dat Hennie en Pieter grond van Anja claimen. „Hoe kan dat nou? Dat staat toch heel raar. Dat heb ik nog nooit meegemaakt”, reageert Hennie.

Anja blijkt grotendeels gelijk te hebben

Aan Mr. Frank Visser uiteindelijk de beurt om een uitspraak te doen. Al is hij ietwat verbaasd dat de zaak voorkomt als Hennie en Pieter toch van plan zijn om te gaan verhuizen. Overigens concludeert de televisierechter dat de buren beiden gebruik maken van elkaars grond. Mr. Frank Visser vraagt of alle betrokkenen de schutting op de officiële erfgrens wil hebben. „Maar wie gaat dat betalen?”, aldus de rechter. Hennie niet, zegt ze duidelijk. Maar dat vindt Mr. Visser een beetje gek aangezien ook Pieter en Hennie grond geclaimd hebben.

Anja krijgt eigenlijk van de televisierechter grotendeels gelijk. De schutting moet op de originele grens komen, maar daar moet iedereen aan mee betalen, ook Hennie. Het recht van overpad dat het koppel claimde, is ook niet aan de orde volgens Mr. Frank Visser. En de boom, moet eveneens weg. Ook hieraan moeten alle buren meebetalen.

Kijkers smullen van gedrag Hennie

Overigens geven Hennie en Pieter Anja aan het einde geen hand. Want, ze heeft volgens het stel twee keer gelogen. Kijkers van het programma raken niet uitgepraat over de uitspraken van Hennie, die er toch behoorlijk naast bleek te zitten. Uit de reacties blijkt dan ook dat zij zichzelf niet heel populair heeft gemaakt. Al kunnen veel kijkers behoorlijk lachen om haar gedrag.



Het grootste slachtoffer in deze zaak is toch wel de man van Henny. #mrfrankvisser pic.twitter.com/YMjJaq0uqU — Claudia (@IClaud_ia) January 26, 2023



Ik ben van team #anja bij #mrfrankvisser! Ik ken haar. Super lief mens is zij. Dat je met haar ruzie krijgt, is onbegrijpelijk. — Bianca den Outer (@biancadenouter) January 26, 2023



Hennie zegt dat de schutting van buuf Anja op haar grond staat en spant een kort geding aan. Zit Hennie bij mr Visser, blijkt Hennie de grond van buuf Anja te hebben ingepikt. Goed in feiten verdraaien die Hennie 'dat zei ik toch?' Wat een mens. Die spoort niet. #mrfrankvisser pic.twitter.com/NhHtCLLBPC — Jenny Mels (@FoodYourChoiz) January 26, 2023



Na de uitspraak klonk er applaus in onze huiskamer… #mrfrankvisser — Hendri Schonewille (@HendriSchonewil) January 26, 2023



Hahaha, Hennie gaat er flink op achteruit. Ze moet meebetalen aan een nieuwe schutting, verliest het recht op overpad en de boom moet weg. Karma is a bitch 😄 #mrfrankvisser — Iris (@Iris00010) January 26, 2023

