Vandaag Inside-mannen vragen Merel Ek naar bonje met Dilan Yeşilgöz: ‘Wat is dat tussen jullie?’

Tussen politiek verslaggever Merel Ek en VVD-leider Dilan Yeşilgöz kan het er soms fel aan toegaan. Dat is de mannen van Vandaag Inside, waar Ek gisteravond bargast was, ook opgevallen.

Vorige week botste Ek nog met huisanalist Johan Derksen. Bij het duiden van de kwestie rondom Pieter Omtzigt, wond Derksen er geen doekjes om dat hij enigszins neerkijkt op haar vak. Dat pikte Ek niet en ze floot Derksen standvastig terug.

Vandaag Inside over ruzie tussen Merel Ek en Dilan Yeşilgöz

Ek kan ook Yeşilgöz soms hard aanpakken en dat valt presentator Wilfred Genee op. „Wat is dat tussen jullie twee? Dat gaat niet goed, hè? Dat schuurt een beetje”, begint hij in de aflevering van gisteravond. Johan Derksen weet het wel. „Dat is kutnijd.”

„Zo onvriendelijk en een beetje bitcherig”, vindt Genee. „Wat zei jij nou laatst: dat ik ongesteld was, toen ik haar ondervroeg?”, vraagt Ek. Maar dat had volgens de presentator alles te maken met Anouk. De zangeres deelde vorige week op haar social media-kanalen een foto van bebloed toiletpapier, met de tekst: „Je pipi eraf hakken, maakt je geen vrouw. Maar dit wel. Word ik nu gecanceld?”

„Ik probeer altijd een soort verbanden te leggen. Nou, niet maandverbanden”, grapt Genee. „Maar verbanden met alles wat er al gezegd is.” Ek gaat even serieus in op de ‘kwestie-Yeşilgöz’. „Af en toe schuurt het. Ik vind het heel flauw als je geen antwoord wil geven op een vraag waarvan je weet dat het antwoord er wel is.” Volgens Genee is Ek bij de VVD-leidster net iets feller dan bij anderen. „Ik interview haar de laatste tijd nogal vaak voor de formatie, dus het valt misschien op omdat ik haar meer interview”, verklaart Ek.

‘Kunnen we stoppen?’

„Besef je dat je dan een heel ‘haaibaaierig’ toontje krijgt?”, vraagt Derksen lachend. Dat erkent Ek. „Mijn vriend zei: op het moment dat jij dat toontje opzet, zit ik al ergens ver weg.”

Tafelgast Rutger Castricum zegt dat hij er altijd een grap in kan gooien bij dat soort interviews „Dat heeft Merel niet”, zegt Derksen droog. „Ik heb geen humor, is dat wat je zegt?”, lacht Ek. „Dat werkt wel echt in jouw nadeel dat je geen humor hebt”, zegt Castricum gekscherend. „Er zijn veel vrouwen die daar last van hebben”, laat de immer vrouwvriendelijke René van der Gijp zich horen. De mannen, en dan voornamelijk ‘Gijp’ zelf, liggen dubbel. „Jullie mogen blij zijn dat ik niet ongesteld ben”, reageert Ek met opgestoken vinger. „Kunnen we stoppen met deze uitzending?”

Je kunt Vandaag Inside terugkijken via KIJK.

