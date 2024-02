Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Na winst zangprogramma vertelt Michel Mulder bij Humberto over goedaardige tumor in hoofd: ‘Het is lastig’

Vlak voor de opnames van het musicalprogramma Stars on Stage werd bij olympisch kampioen schaatsen Michel Mulder een goedaardige tumor in zijn hoofd ontdekt. Humberto Tan vraagt zich af: hoe gaat het nu met hem?

Nadat Nederland Mulders’ zangtalent heeft kunnen ontdekken via Stars on Stage, brengt hij zijn eerste single uit en gisteren liet hij deze horen bij Humberto.

Hoe gaat het nu met Michel Mulder?

De ontdekking van de tumor weerhield Mulder er niet van om het muzikale programma, waarin bekende Nederlanders worden ‘omgeschoold’ tot musicalster, te winnen. „Ik heb altijd van zingen gehouden”, vertelt de oud-schaatser bij Humberto. „Maar tijdens mijn sportcarrière was er nooit tijd voor.”

Mulder nam zanglessen om „te kijken” wat het zou brengen. Maar met welk doel? „Dat houdt me eigenlijk nog steeds bezig.” Wat vond hij het moeilijkste aan zijn deelname aan Stars on Stage? „De songteksten onthouden vind ik lastig. Dat heb ik voor strakjes ook”, lacht Mulder. „Wil de autocue?”, grapt Humberto.



Voor de opnames van Stars On Stage werd een goedaardige tumor ontdekt bij Michel Mulder. Hoe is het nu met hem? 'Mijn gehoor gaat sneller achteruit dan ik eigenlijk zou willen. Je wordt geconfronteerd met iets waar je geen invloed op hebt.' #HUMBERTO pic.twitter.com/DDYUD5ongK — RTL Talkshow (@rtltalkshow) February 23, 2024

‘Sneller achteruit dan ik zou willen’

Maar in aanloop naar het programma hoorde Mulder het nieuws dat hij een goedaardige tumor in zijn hoofd heeft. Hoe gaat het daar nu mee? „Ik zit nu in de ‘scan and wait’-fase, zoals dat heet”, verklaart Mulder. „Hij zit op een hele lastige plek dus het liefst doen ze er niks aan. Maar hij is dusdanig groot dat ik er uiteindelijk aan geopereerd zal moeten worden.”

Wat Mulder er van merkt is dat zijn gehoor achteruit gaat. „Het gaat sneller achteruit dan dat ik zou willen”, zegt hij. „Ik ben gewend om superfit te zijn en om als topsporter te leven, nu wordt ik geconfronteerd met iets waar ik geen invloed op heb. Dat maakt het lastig.”

Alles ontdekken

Het zingen is als een soort therapie. „Je pakt het leven met de talenten die je hebt”, aldus Humberto. „Ik ging daardoor ook makkelijker op dat podium staan”, vertelt Mulder. En dat smaakte naar meer. Nu heeft hij zijn eigen muziek uitgebracht en brengt het ter gehore bij Humberto. Hoe nu verder, vraagt Humberto zich af. „Het lijkt me bijvoorbeeld leuk om ballads te zingen en gewoon alles te ontdekken.”

Humberto terugkijken kan via Videoland.

