Meteorologische lente zacht en nat van start, maar wanneer kunnen we genieten van zonnig lenteweer?

De meteorologische lente gaat van start! En het begint dit jaar waarschijnlijk met zacht en nat weer. Maar kunnen we binnenkort het druilerige, grijze weer achter ons laten en genieten van warme zonnestralen?

Weeronline geeft daar antwoord op. Hun conclusie is dat we nog even moeten wachten op de echt fraaie lentedagen, maar stijgt de kans op een droger en zonniger weertype in de tweede helft van de lente.

Nat begin van de lente

Het weerbureau stelt dat er verschillende aanwijzingen zijn voor een nat begin van de meteorologische lente. Zo is de zeewatertemperatuur hoger dan normaal, wat kan resulteren in meer wolken en buien. Ook is er een verband met weerfenomeen El Niño. Na een winter waarin El Niño actief was, volgt in Nederland meestal een relatief natte lente.

In maart weten zachte lucht, buien en neerslagzones regelmatig Nederland te bereiken. Naarmate de lente vordert neemt de invloed van hogedrukgebieden volgens de meeste weermodellen toe. Dat betekent dat de kans op zonnig en droog weer stijgt. Het is naar verwachting ook warmer dan gemiddeld. Voor april is nog onduidelijk of het natte weer van maart doorzet, of dat het weer al verbetert.



De #lente kwam de laatste jaren erg moeizaam op gang. Is dat dit jaar weer het geval of wordt het al vroeg warm? 🌡️

Lees het in onze #lenteverwachting 👇https://t.co/0wsJWoxYnL — Weeronline (@weeronline) February 24, 2024

Kans op warme en zonnige dagen

De kans is groot dat het nog vrij lang duurt voordat we fraaie lentedagen krijgen, maar in de tweede helft van de lente is kans op extra veel warme en zonnige dagen. Weeronline benadrukt wel dat de seizoensverwachting nog onzeker is en alleen „een grove trend” schetst voor het hele seizoen.

