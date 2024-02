Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Ernst Kuipers is weer boven water en vertelt bij Op1: ‘Had nog geen nieuwe baan toen ik uit kabinet stapte’

Waar is zorgminister Ernst Kuipers heengegaan? En wat gaat hij nu doen? Dat klonk veelal rond zijn plotselinge vertrek uit de politiek. Gisteren schoof hij aan bij Op1 en vertelde daar uitgebreid over zijn toekomstplannen en de twee banen die hij in het verschiet heeft.

Zo had Kuipers nog geen nieuwe baan toen hij begin dit jaar opeens uit het demissionaire kabinet stapte.

Ernst Kuipers bij Op1

Hij wilde ingaan op een aanbieding uit Singapore om daar voor een gerenommeerde technische universiteit te komen werken. En om te solliciteren kun je in zijn ogen niet nog als minister dienen, bovendien moest hij vaak naar Singapore voor gesprekken. „Dan krijg je hier een discussie”, zegt hij.

Kuipers gaf bij de talkshow Op1 en in NRC toelichting over zijn plotselinge vertrek. Hij had tegen niemand gezegd om welke baan of functie het ging, ook niet tegen de premier en zijn eigen D66-partijleider Rob Jetten. Het leidde tot forse kritiek op het Binnenhof, ook omdat enkele weken later de zorgbegroting in de Tweede Kamer werd behandeld. De minister voor Langdurige Zorg en Sport Conny Helder moest hem vervangen.

‘Ophef niet zo meekregen’

Baan nummer twee is een „toezichthoudende functie voor een Amerikaans adviesorgaan voor zorg-ict en technologie”. „Dat wordt wel veel vliegen voor een D66’er”, merkt Op1-presentator Sven Kockelmann op. „Ja, helaas”, reageert Kuipers. „Maar dat komt in dit geval met een baan.”

Destijds kon Kuipers rekenen op bakken kritiek op zijn plotselinge vertrek uit de politiek. De segmenten die op tv over hem gaan „heb ik niet zo meekregen”, laat Kuipers weten in Op1. „Maar ik kreeg wel eens foto’s of opmerkingen doorgestuurd.”



Hij was ineens verdwenen, kreeg bakken kritiek, maar Ernst Kuipers is weer boven water. Met niet één, maar twee nieuwe banen. “Er kwamen binnen een week al partijen op de lijn na de val van het kabinet”, vertelt Kuipers. #Op1 #WNL pic.twitter.com/vK1C0IvrGy — Op1 (@op1npo) February 23, 2024

‘Onze hond had mijn pensioen heerlijk gevonden’

Kuipers vindt de ophef jammer maar wijst erop dat hij zich al veertig jaar heeft ingezet voor de zorg en als minister ook voor de publieke zaak. Als vakminister zoals hij zelf is de kans ook groter dat er aanbiedingen uit de sector komen, zegt hij. Andere ministers die in de politiek zijn opgeklommen, gaan eerder door naar een andere bestuurlijke functie.

Kuipers geeft aan dat hij „rustig had kunnen wachten en dan door kon glijden naar mijn pensioen”. „Onze hond had dat heerlijk gevonden, maar ik kan dat niet.” Het liefst wilde hij door als minister, maar door de teleurstellende uitslag voor D66 bij de verkiezingen in november, zat dat er niet meer in.

Meerdere aanbiedingen voor functies

Naar eigen zeggen had Kuipers al in de maanden ervoor – sinds het kabinet in de zomer was gevallen – meerdere aanbiedingen gehad voor functies. Maar die had hij afgewimpeld. Pas toen Singapore eind vorig jaar weer op de lijn kwam en mogelijk met iemand anders door wilde, besloot hij de afweging te maken om te solliciteren. Het proces duurde lang omdat er meerdere instanties zijn betrokken bij de benoeming.

Kuipers benadrukt dat hij in zijn nieuwe functie indirect ook van waarde is voor de zorg in Nederland, omdat de universiteit Nanyang Technological University bekendstaat om innovatie en verbeteringen in de zorg.

