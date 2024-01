Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Veel steun voor Michel Mulder die in Stars on Stage heftig nieuws deelt: ‘Zoveel respect’

Er zijn nog vijf musicalsterren in spe over in Stars on Stage. Er wordt een nieuw element aan de wedstrijd toegevoegd en Michel Mulder vertelt over een „extra lading” bij zijn privéleven.

In deze aflevering van Stars on Stage vertelt deelnemer en olympisch kampioen schaatsen Michel Mulder dat er recent een goedaardige tumor ter grootte van een golfbal in zijn hoofd is ontdekt.

Stars on Stage

De jury wordt in deze aflevering van Stars on Stage bijgestaan door Noortje Herlaar, winnaar van de talentenjacht Op Zoek Naar, en zangeres en actrice April Darby. Over haar zegt vast jurylid Paul de Leeuw: „Ik kwam er vanmiddag achter dat ze ooit heeft meegedaan aan Expeditie Robinson. Maar daar had ze geen badpak aan, dus herkende ik haar niet.”

De musicalsterren mogen zich wagen aan een ‘showstoppersong’, een lied dat de show geheel stil legt vanwege lang, uitbundig geklap van het publiek. Of dat veel druk met zich meebrengt? De andere helft van de vaste jury, Albert Verlinde, zegt van wel. „Als het stil blijft is het pijnlijk.”

‘Dat heb je lekker gedaan’

„Musicaldiva in wording” Susanna Klibansky deelt het podium met haar eigen dochters voor de showstopper. Ze zetten een verbluffend optreden neer en de meiden vonden het „heel cool” om het optreden te geven met hun moeder. Klibansky krijgt er dan ook veel lof voor. „Mevrouw, petje af”, aldus Verlinde. Het levert haar 18 sterren op.

Lisa Loeb treed op met een nummer uit Mamma Mia. „Het is voor het eerst dat ik je echt zag genieten op het podium”, merkt presentator Jamai op na afloop. „Potverdomme, dit heb je lekker gedaan”, oordeelt Verlinde. Loeb krijgt 17 sterren van de jury.

Hoge verwachtingen in Stars on Stage

Dan zijn de verwachtingen hooggespannen wanneer Emma Heesters mag optreden. Ze vertolkt een lied uit Les Misérables. „Het breekt m’n hart, dit lied”, zegt Heesters emotioneel na afloop. Net als Klibansky heeft Heesters 18 sterren gekregen.

Dan is de beurt aan Glen Faria, die twee keer de ‘final curtain’ heeft weten te ontlopen. Hoe gaat het hem dit keer af? „Je maakt nu een enorme stap”, oordeelt De Leeuw. „Iedereen is gelijk verliefd op je”, vindt Darby. Ook Faria heeft 18 sterren binnen gesleept.

‘Extra lading bij privéleven’

Mulder zingt het nummer Morgen Is Vandaag uit de musical Soldaat van Oranje, en dat liedje gaf een „extra lading” bij zijn huidige privéleven. „Het is iets wat sinds een half jaar speelt. Ik heb rechts gehoorverlies, inmiddels zo’n 30 procent. Het valt nog mee”, legde Mulder uit. „Maar na wat onderzoeken bij de KNO-arts bleek in de voorbereiding van dit programma dat ik een tumor in mijn hoofd heb, gelukkig goedaardig.”



„Ik heb deze kans gekregen en ik mag hier nu staan, het doet me dan ook heel veel dat ik hier nu ben. ‘Hoe ga ik dit nou doen?’ dacht ik toen ik dit lied voor het eerst hoorde.” Verlinde zegt na het optreden: „Je was echt de baas van het podium.” Mulder hoopt dat hij kan „blijven doen” wat hij doet, „wat de behandeling ook mag worden”. De jury heeft hem 14 sterren gegeven.

‘Zo stil van je verhaal’

Dat betekent dat hij het met Loeb moet opnemen in de final curtain. Het publiek besluit wie naar huis moet in Stars on Stage, en dat is Lisa Loeb. Mulder krijgt van kijkers veel steun na het delen van zijn verhaal.



@muldermichel Zo stil van je verhaal vanavond #starsonstage. Ik duim voor je en wens je een spoedig herstel. Wat eng dit!! Trots op je, trots op ons Zwolle. — Eva Wijnberger (@EvaWijnberger) January 26, 2024



Heftig dat verhaal van Michel #starsonstage — Linda van der Ende (@lin1975) January 26, 2024



Slecht te zien, maar dit was in de studio een grandioze, terechte, overweldigende staande ovatie voor @muldermichel!! Wat een topper, zoveel respect 👏🏻👏🏻 #StarsOnStage — Esther 🎭 (@esthervgeldorp) January 26, 2024



Pffff jeetje dit komt binnen Michel

Veel sterktr #starsonstage — just@girl (@justonegirlto) January 26, 2024



Helemaal na zijn verhaal is dit nummer nog mooier! Heftig! #starsonstage pic.twitter.com/U69UIwMH0i — ANITA 🎄💋🌎♍️ (@baara_a) January 26, 2024



Zo verdiend, je ziet gewoon dat Michel het zo graag wil en ik vind hem ook echt gemaakt voor de musicalwereld. #starsonstage — Ollie (@3_Ollie_3) January 26, 2024

Stars on Stage terugkijken kan via Videoland.

