Na weken van vallen en opstaan is dít de winnaar van Stars on Stage: ‘Een ongelooflijke pluim voor jou’

Na weken van repeteren, zwoegen, vallen en opstaan is de finale van Stars on Stage aangebroken. Het bleek een spannende strijd tussen finalisten Emma Heesters, Suzanna Klibansky en Michel Mulder. Maar de winnaar, daar zijn kijkers het niet helemaal over eens.

In Stars on Stage werkt een groep BN’ers toe naar een ‘carrièreswitch’ om via de talentenshow omgedoopt te worden tot musicalster. Gisteravond was de allesbeslissende finale er eindelijk.

Finale Stars on Stage aangebroken

De jury, bestaande uit Paul de Leeuw en Albert Verlinde, worden voor de finale van Stars on Stage vergezeld door Chantal Jansen en Carlo Boszhard. Verlinde kan in ieder geval niet wachten: „Ik heb jullie zo’n ontwikkeling zien doormaken.”

Klibansky, die als enige dit seizoen de Final Curtain wist te ontlopen, trapt de finale af met een optreden van Mary Poppins. „Tamelijk voortreffelijk”, noemt de jury het. „Dat je het in de finale aandurft om zo’n moeilijk nummer te doen, knap”, oordeelt Verlinde. Klibansky haalt er 17 sterren mee binnen.

‘Ik kan niet uit mijn woorden komen’

Michel Mulder vertolkt een lied uit de musical Les Misérables. En daarmee raakt hij de jury. „Een ongelooflijke pluim voor jou”, aldus het te gaste jurylid Boszhard. Mulder harkt dan ook het maximaal aantal punten binnen, 20 sterren.

Met een lied uit de musicalfilm The Greatest Showman treedt Emma Heesters in de finale van Stars on Stage op. „Het was één van de moeilijkste nummers die ik kon zingen”, zegt Heesters na afloop. „Ik heb nog niet eerder gehad dat ik niet uit mijn woorden kon komen”, aldus Verlinde na het optreden. „Jij moet naar Las Vegas.”

De beslissende reprise-ronde

Ook Heesters weet het maximale aantal punten van 20 sterren te krijgen van de jury. Maar daar is nog geen winnaar mee gevonden. Er volgt een reprise-ronde. De vaste jury heeft gekozen welk lied die ze al eerder in Stars on Stage hebben gezongen, nóg een keer moeten brengen. Maar dit keer in combinatie met hun opgedane ervaringen.

Klibansky heeft haar „concentratie omgezet in energie”, vertelt De Leeuw na haar reprise-optreden. „Je bent helemaal losgekomen.” Haar totale score komt hiermee op 37 sterren. Dat van Mulder stijgt met 18 sterren naar een score van 38.

Het publiek besluit wie wint

Heesters treedt op met het lied wat ze zong in de eerste week van Stars on Stage. Nu hoopte ze alle elementen van musical terug te laten komen: zingen, dansen én acteren. „Je hebt er echt meer een rol van gemaakt”, oordeelt De Leeuw achteraf. „Emma, ik ben trots op jou”, aldus Boszhard. Haar totale score komt neer op 36 sterren.

Maar, het is het publiek wat de knoop doorhakt. Wie mag volgens hen winnen? Dat is Michel Mulder! „Het was een fantastische periode. Ik wil echt iedereen nog een keer bedanken”, aldus Mulder in zijn dankwoord. Kijkers thuis zijn echter verdeeld over de uitkomst.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Musical is meer dan alleen mooi zingen. Susanna was toch echt de beste allround musicalster. Zij had moeten winnen. #starsonstage — Diana Winder (@DianaWinder) February 9, 2024



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Ben gewoon blij dat die vreselijke #emmaheesters niet heeft gewonnen! Snap niet dat mensen haar zo bijzonder vinden! Totaal niet origineel!! #starsonstage — Gien 🎗 (@maite62) February 10, 2024



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Ik vind het eigenlijk totaal niet eerlijk dat Michel heeft gewonnen, hij heeft volgens mij geen enkel nummer gedaan waarbij hij echt veel moest bewegen zoals Susanna ELKE aflevering heeft gedaan? Nee voor mij was het Susanna Klibansky die had moeten winnen. #starsonstage — Mika (@mika_ljm) February 9, 2024



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Emma is een geweldige zangeres. Maar dat maakt haar niet gelijk tot de beste musical zangeres. Dat is totaal niet te vergelijken #starsonstage https://t.co/ItFKS8jJcb — WillemG (@willemgerrits) February 9, 2024

Stars on Stage terugkijken kan via Videoland.

