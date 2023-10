Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Kijkers geraakt door ‘heftige’ docu Koen Pieter: Cocaïne, GHB, crack, prostitutie en meer ellende van verslaving

Drank, cocaïne, GHB en crack. Zichzelf prostitueren voor drugs, schulden, trauma’s en een hoop meer ellende die de lijdensweg rondom verslaving laten zien. Koen Pieter van Dijk, eerder bekend als Koen Kardashian, laat het in de docu-reeks Aandachtsjunk, allemaal zien. Van afkicken naar terugval en weer terug. En dat is best heftig.

In drie afleveringen (Amazon Prime) krijgt Nederland te zien hoe Koen, naar eigen zeggen, in vijf jaar tijd alles kwijtraakte. Rondom de realityster en televisiepresentator werd al eerder bekend dat hij kampte met verslaving en doken op menig roddelkanaal ‘schandalen’ en video’s op. Aan het begin van de film woont Koen opnieuw bij zijn ouders, heeft hij schulden en worstelt hij iedere dag met zijn verslavingen.

Koen Pieter van Dijk en zijn verslaving

Koen vertelt dat hij een ‘crackjunk’ is die verslaafd raakte aan alles. Een jongen met een pestverleden en trauma door een verkrachting op jonge leeftijd, die verkikkerd raakte op Amsterdam en de hele wilde lifestyle daaromheen. Inclusief drank, drugs, geld, glamour, foute figuren, duistere seks en nog veel meer ellende.

De dichtstbijzijnde familie en (jeugd)vrienden van Koen doen eveneens hun verhaal. Vooral zijn moeder en broer vertellen over hun zorgen en verdriet over Koen. En hoe ze constant vrezen voor een terugval en proberen hem op de been te houden.

Reeks Aandachtsjunk over afkicken en herstel

In de film probeert Koen zijn leven na ‘rehab’ op de rit te krijgen. Hij wil van zijn schulden af, traint voor een marathon, stort zich op gezonde sapjes, zoekt een eigen huis in Rotterdam, verdient de kost met social media, verdiept zich in meditatie, sport, boeken, voert gesprekken met psychologen en een verslavingsdeskundige, neemt een hond en gaat op spirituele zoektocht op Ibiza. Het komt allebei voorbij in Aandachtsjunk.

Koen blijft vechten, maar ook worstelen in zijn herstelperiode. Het televisiegezicht geeft meermaals toe dat hij een leven zonder drank en drugs niet ziet zitten, zich ongelukkig voelt en zijn oude leven mist. En ook de verslavingsmeetings waar hij heen moet staan hem verschrikkelijk tegen. „Als je zoveel gebruikt, dan wordt Rotterdam heel saai. Dan wil je naar Amsterdam, waar het altijd leeft. Waar je elke avond iets hebt.”

Cocaïne, GHB, crack

In de documentaire komen ook vriendinnen en BN’ers Estelle Cruijf en Jaimie Vaes voorbij. Vrienden waar zijn familie hun twijfels over hebben. Die hem volgens Koen z’n moeder en broer steeds weer in z’n oude patroon trekken. Iets wat Koen zelf niet zo ziet. Maar zijn familie spreekt meermaals in de film uit dat Koen in de omgeving van Amsterdam gevaar loopt.

De influencer gebruikte drie jaar lang iedere dag GHB en cocaïne en bleef soms nachtenlang op om crack te gebruiken. „Ik vind een snuif op een terras met een glas champagne heel casueel. Maar natuurlijk merendeel van Nederland die walgt daarvan. Het is natuurlijk een nieuwe bitterbal, een snuif. In Amsterdam helemaal.”

Terugval in verslaving

Aan de crack raakt Koen verslaafd door een verkeerde man in zijn leven. Die hem dwingt tot seksuele handelingen en crackgebruik. Hij was vanaf het eerste moment verslaafd, legt hij uit. „Die high is zo extreem hoog, gelukzalig en lekker. Je wordt gelijk overgenomen.” Na twintig seconden tot een minuut werkt crack uit. „Dan komt de crash en die crash is zo groot dat je gelijk weer moet.”

In de docu-reeks krijgt Koen meerdere terugvallen. Soms na maanden, soms na een paar weken. En zo’n terugval is daar iedere keer intens verdriet en schaamte. Koen vertelt huilend zijn broer over zijn terugvallen, zijn psychoses en paranoïde gedragingen en het feit dat hij leven zo maar moeilijk trekt. Eerder vertelde Dave Roelvink over dezelfde ervaringen met zijn cocaïneverlaving. Roelvink kreeg recent ook een terugval.

Duistere seks en verkopen lichaam

Ook komen de cosmetische ingrepen van Koen aan bod. De kijker ziet hoe hij een neuscorrectie, facelift en bil-implantaten krijgt. En hoe hij daarvoor het geld bij elkaar sprokkelt.

Maar ook vertelt het televisiegezicht eerlijk over duistere seks in zijn leven en het verkopen van zijn lichaam. „Als je verslaafd aan crack bent, dan geef je alles. Ik snap ook heel erg goed waar ‘crackhoer’ vandaan komt. Je verkoopt je eigen lichaam. Of je gaat van mensen stelen.” Hij vertelt dat hij soms zo onder invloed was, dat hij denkt dat sommige mensen aan hem geld hebben verdiend. „Je wilt alleen maar seks, je bent zo vulgair en er komen alleen maar slechte types over de vloer. Als ik daarover praat, krijg ik een vieze smaak in m’n mond. Dat zit heel diep.”

Kijkers geraakt door documentaire

Achter de hysterische en glamoureuze Koen schuilt een onzekere en getraumatiseerde jongen, legt hij zelf uit. En dat is ook voor de kijker te zien. Zijn leven met verslaving is inmiddels een zware lijdensweg en dat is voor veel kijkers heftig om te aanschouwen.

Aan het einde van de docu-reeks presteert Koen het om de Marathon van Rotterdam te rennen. In tranen en vol trots ontvang zijn familie hem. In de aftiteling is te lezen dat Koen kort na de opnames opnieuw is terug gevallen en wederom werkt aan zijn herstel.



Net de docu 'Aandachtsjunk' van Koen Pieter van Dijk aka Koen Kardashian gekeken.

Best heftig. Hij zat zelfs aan de crack. 'Niet chique' zegt hij zelf. Wel stoer dat hij dit allemaal zo open en eerlijk durft te delen. Hoop echt dat hij clean blijft. Aanrader om te kijken iig! pic.twitter.com/8phnKLr1Fh — Ellen (@ShiningEllen) October 9, 2023



Ik kijk de documentaire "Aandachtsjunk" wat Koen Pieter van Dijk (Koen Kardashian)

Een documentaire over de harde realiteit van een (crack)verslaving. De terugvallen, de trauma’s, het verdriet, het wantrouwen van familie en vrienden. Het heeft me geraakt. Veel herkenning. — Janneke (@Onhelder) October 9, 2023



Ik kijk de documentaire van “Koen – Aandachtsjunk.” Heel goed, eerlijk en rauw. Zo hoort een documentaire te zijn. #Prime https://t.co/nm4huWzfCO — Kwit77 (@kwit77) October 8, 2023



#maandag 😮‍💨 Nergens zin in. Tijdens het zappen kwam ik op #primevideo de documentaire #koenaandachtsjunk tegen Stap in de wereld van influencer Koen Pieter van Dijk, beter bekend als #KoenKardashian die voor de tweede keer de strijd aangaat met een verwoestende crackverslaving… pic.twitter.com/u9JvWvUs5Y — Frank Geurtsen (@FrankGeurtsen) October 9, 2023

