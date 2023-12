Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Gerard Joling reageert in Vandaag Inside op terugkeer Geer en Goor: ‘Zeg nooit nooit’

Het roemruchte tv-duo Geer en Goor is al zo’n vijf jaar niet meer op de televisie te zien, maar houdt de gemoederen nog altijd flink bezig. Zo klonken er de afgelopen tijd hardnekkige geruchten over een comeback. Daar is Gerard Joling helemaal klaar mee, liet hij vorige week doorschemeren. In Vandaag Inside verwees hij gisteravond de roddels nogmaals naar het rijk der fabelen, al sloot hij een reünie niet helemáál uit.

In de 538 Ochtendshow zei Joling vorige week dat hij „echt geen contact met die man” meer heeft en dat hij en Gordon sowieso „nooit echt vrienden” zijn geweest. De zanger zei dit nadat hij de vraag kreeg of er een nieuw seizoen van het programma Geer & Goor zou komen.

Afgelopen maandag blikte Joling op Instagam terug op zijn stevige uitlatingen. Hij zei in een verklaring dat het niet zo aardig van hem was om zo over zijn voormalige tv-collega te spreken. „Ik heb in een reactie hierop mijzelf iets te pittig uitgelaten over Gordon, wat niet aardig van mijzelf was.”

Volgens Joling wordt hij „tijdens (bijna) elk interview” gevraagd of het programma weer terugkeert. Of dat ooit nog gebeurt, liet hij in het midden. „Gordon en ik hebben altijd prachtige programma’s mogen maken en misschien gaan wij dit in de toekomst wederom doen.”

Overigens zei Joling een paar jaar geleden nog dat hij zelfs voor een goede zak geld niet meer met Gordon zou samenwerken.



Gerard Joling in Vandaag Inside over reünie met Gordon

Gisteravond schoof Joling bij Vandaag Inside aan en kon presentator Wilfred Genee het niet laten erover te beginnen. „Nou, Geer, gelijk even de kogel door de kerk.” Joling ziet de bui al hangen. „Ik weet al wat je gaat vragen.” Genee vervolgt: „Wanneer ga je het bekendmaken? Gooi het er maar op, dan hebben we het gehad al die onzin. Met Gordon! Maak het nou even bekend, dan zijn we er vanaf.”

Volgens Joling hangt een comeback absoluut niet in de lucht. „Ik heb jullie gisteren ook horen speculeren, van: ‘Als er een zak geld komt, dan doet hij het wel’. Jongens, ik heb Peter van der Vorst niet gesproken, ik heb Gordon niet gesproken en ik heb ook geen interview gehad met De Telegraaf.”

Hij gaat verder: „Wat ik van de week op mijn Insta schreef had ik beter even niet kunnen zeggen. Ik heb ook eens zo’n probleem gehad met Ruud de Wild, dat ik dingen over hem riep. Dan denk ik: Gerard, dat moet je niet doen, maar dan zit ik in de flow en ben ik aan het lullen en daarom heb ik gezegd: ‘Joh, ik had dit beter niet kunnen zeggen’.”

‘Het is allemaal niet waar’

Joling heeft het naar eigen zeggen al hartstikke druk. „Kijk, ik ben zanger. In het voorjaar doen we De Toppers, ik doe 120 optredens per jaar, daarnaast doe ik Oh Wat Een Jaar en The Masked Singer voor RTL 4. En dan kom ik met een nieuw programma dit jaar bij RTL en dat is niet met Gordon. Dus het is allemaal niet waar.”

„Is het nou 100 procent niet?”, blijft Genee vissen. „Je hoort toch ‘nee’?”, kaatst Joling terug. Genee: „Maar staat er nog een deurtje of een kiertje open?” Joling: „Als ik jullie programma hoor, staat er altijd ergens een kier open. Dat kan ik nu niet zeggen. Als het bij mij gaat om tijd en wat er gaat komen, dan zit het er voorlopig niet in.”

Genee concludeert daarop dat er een kiertje is. „Je kunt toch nooit nooit zeggen, met alles wat je doet in het leven”, vindt de zanger. „Voor de duidelijkheid: op dit moment niet. Morgen kan het anders zijn”, schetst Genee. Joling heeft er genoeg van. „Niet zo zuigen, niet zo vragen.”

