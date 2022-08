Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Lil Kleine eist peperdure horloges terug, Jaimie Vaes: ‘Het is te ziek voor woorden’

Lil Kleine eist de peperdure horloges terug die hij tijdens zijn relatie met Jaimie Vaes aan haar en zoon Lío cadeau deed. Dat zegt Vaes in de nieuwste aflevering van de realityserie Jaimie in The Vaes Lane van discovery+. De aflevering komt morgen online, maar het fragment waaruit dit blijkt is al te zien. Jamie noemt het ‘te ziek voor woorden’.

Vaes bespreekt in de aflevering met haar vrienden Koen Pieter van Dijk en Estelle Cruijff een e-mail van haar advocaat Kim Beumer over de beslaglegging van de horloges.

Jaimie Vaes is woedend

De ex van de omstreden rapper is er duidelijk van slag van. „Ik zweer het je, er wordt nu gezegd dat het nooit een schenking is geweest”, zegt Vaes. „Je weet als hij wat gaf, dan moest dat vanuit elke hoek gefilmd worden, want Jorik was zo goed voor zijn vrouw. En nu wordt in een e-mail zwart op wit gezegd dat dat gewoon niet waar is.”

„Het is te ziek voor woorden”, aldus Vaes. Van Dijk: „Ik heb bijna alles van dichtbij meegemaakt. Iedereen weet dat zij die horloges heeft gekregen. Het is te gênant voor woorden. Dit is gewoon pesten. Ik kan er moeilijk naar luisteren, want ik word er heel chagrijnig van en boos.”

Lil Kleine eist zelfs een horloge terug dat hij volgens Vaes aan hun zoontje Lío gaf. „Hij vraagt de klok van Lío zelfs terug. Die Lío heeft gekregen, waar Jorik niets voor heeft betaald. Zelfs die vraagt hij terug: de klok van zijn eigen kind.”

Stel sinds vorig jaar uit elkaar

Het is het zoveelste roerige hoofdstuk in de saga tussen Lil Kleine en Vaes. Vorig jaar gingen de twee uit elkaar nadat beelden uitlekten waarop te zien is hoe de rapper het hoofd van zijn vriendin tussen de auto en de autodeur klemt. Hierna werd Lil Kleine aangehouden op verdenking van zware mishandeling. Het OM liet eind juni weten dat het onderzoek naar de zaak nog steeds loopt.