Tv-expert Tina Nijkamp werd ‘heel erg uitgescholden’ door Gordon: ‘Was helemaal overstuur’

Het schokkende rapport over de wantoestanden bij de publieke omroep, iedereen heeft er wel wat over te zeggen. Ook kijkcijferexpert Tina Nijkamp heeft eens een nare ervaring achter de schermen van de televisie gehad. Ze werd namelijk flink uitgescholden door Gordon, zo vertelde ze in radioprogramma The Friday Move op BNR.

Dat gebeurde overigens al tientallen jaren geleden, in 1994, toen zij ‘als meisje’ nét met haar televisiecarrière was begonnen als redacteur bij De 5 Uur Show. „Ik ben toen heel erg uitgescholden”, herinnert ze zich.

Tina Nijkamp herinnert zich incident met scheldende Gordon

De werkcultuur bij de publieke omroep houdt de gemoederen nog altijd bezig sinds een rapport daarover een bom onder de NPO legde. Ook bij The Friday Move op radiozender BNR was het onderwerp van gesprek. Onder andere Tina Nijkamp, voormalig zenderbaas bij SBS 6 en nu kijkcijferexpert, vertelde over haar ervaringen tegen presentator Wilfred Genee.

Die nare ervaringen zijn overigens op één hand te tellen, zo zegt ze in gesprek met Wilfred Genee. Heel veel vervelende ervaringen heeft ze niet. Maar wel herinnert ze zich een incident met Gordon. „Dat was toen ik net begon met televisie. Ik denk dat elke vrouw dat wel herkent, dat je weleens dingen meemaakt.”

Gordon werd boos nadat hij op televisie vertelde dat hij op mannen viel

Was dat uitschelden in een tijd waarin veel meer geaccepteerd werd, wil Wilfred Genee van haar weten. „Nee, dat werd niet als normaal gezien”, zegt Nijkamp. „Het was ook niet door een medewerker, maar het was door Gordon”, noemt ze het beestje bij de naam. „Juist, heel toevallig”, reageert Genee.

Nijkamp moest als redacteur van De 5 Uur Show een interview voorbereiden met Gordon en vragen bedenken. „Er zaten ook altijd publieksvragen tussen. Hij had toen al gezegd: ‘Ik wil niet over mijn privéleven praten'”, herinnert Nijkamp zich nog goed. „Dat is helemaal veranderd inmiddels”, lacht Genee.

Ook Nijkamp kan dat grapje wel waarderen. „Haha, maar toen bij de kijkersvragen was de vraag of hij een vriend of vriendin had. En toen ging hij in de uitzending outten dat hij homoseksueel was.” Het was de eerste keer dat Gordon en plein public vertelde dat hij op mannen viel, zegt ze.. „Dus ik had gelijk nieuws, ik zat er gelijk goed in, in die tv-wereld”, lacht Nijkamp.

Tina Nijkamp: ‘Daar heb ik wel drie nachten slecht van geslapen’

Maar Gordon was destijds niet zo blij, want het interview was niet helemaal volgens de afspraak gegaan. En dat heeft Tina Nijkamp wel geweten van de zanger zelf. Zij kreeg namelijk de schuld dat presentatrice Catherine Keyl destijds die vraag aan Gordon stelde „Daar heb ik wel drie nachten slecht van geslapen.”

„Dus jij kreeg de schuld dat die vraag werd gesteld?”, vraagt Wilfred Genee. „Ja”, zegt Nijkamp in The Friday Move. „Ik zorg ervoor dat je nooit meer aan de bak komt in de tv-wereld”, kreeg ze van Gordon dreigementen naar haar hoofd geslingerd. En dat kwam wel even aan.

„Nou, ik was een meisje uit Bathmen dat eindelijk haar dromen waarheid had zien worden. Dat ik eindelijk bij de televisie kon, daar had ik eigenlijk mijn hele leven elke dag van gedroomd. Dus, ja… dat was een shock”, zegt ze over de reactie van Gordon.

‘Ik ging huilend naar boven, was helemaal overstuur’

Er werd wél goed ingegrepen, zegt Nijkamp er gelijk achteraan. Daarna kwam haar baas meteen in actie. „Die heeft gezegd: ‘Tina, dit kan niet. Ik ga ervoor zorgen dat het goed komt’ En ik moet eerlijk zeggen: al die tijd bij diezelfde baas heb ik nooit meer dit soort dingen meegemaakt.”

Gordon werd op zijn beurt op de vingers getikt. „Maar dat heeft verder natuurlijk geen consequenties gehad. Ik ging huilend naar boven. Ja, ik was helemaal overstuur. Ik was 22 en ik dacht: mijn leven als tv-maker, waar ik mijn hele leven van heb gedroomd, is kapot. Maar het is gelukkig goed afgelopen.”

Luister The Friday Move hier terug. Het gesprek met Tina Nijkamp over haar ervaringen begint ongeveer op 1:40:00.

