Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Wat als Omtzigt écht niet wil? Caroline van der Plas oppert bij Humberto mogelijk scenario

Het botert niet meer zo tussen Pieter Omtzigt (NSC) en de andere partijen waarmee een kabinet mogelijk is. Omtzigt stopte namelijk met de formatiegesprekken en dat kwam hem op veel kritiek te staan. Nu schoof Caroline van der Plas (BBB) gisteren aan bij Humberto om het over een nieuw kabinet te hebben.

De BBB-leidster haalde onlangs nog uit naar Omtzigt en zei dat ze ‘geen sorry had gehoord‘ voor de gang van zaken rond de formatiegesprekken. „Niet chique? Een schoffering noem ik het”, zei ze destijds.

Caroline van der Plas bij Humberto: ‘Kabinet met SGP en CDA is mogelijk’

Als Pieter Omtzigt besluit zijn NSC écht niet mee te laten doen in een nieuw kabinet, rijst de vraag: wat dan? Dan vallen er in één klap twintig zetels weg. Presentator Humberto Tan legt Van der Plas die vraag voor: „Hij is de crux, uiteindelijk, NSC. Wat als hij zegt ‘heel lekker koffie gedronken, ik waardeer je standpunt, ik ben het met je eens, het is voor Nederland, maar ik doe niet mee. Hoogstens aan de zijkant, gedogend’.”

„Dan krijg je een nieuwe situatie”, benoemt Van der Plas. „Maar er zijn ook nog andere partijen die je kunt vragen voor een meerderheidskabinet.” Humberto: „Zoals?” „Dan zou je kunnen denken aan het CDA, SGP.” Humberto merkt op dat er ‘toch nog vertrouwen is’. „Als het dus niet lukt met NSC, zie je toch nog andere mogelijkheden om een meerderheidskabinet te vormen?”

Dat klopt wel, bevestigt Van der Plas. „Stel het loopt inderdaad zo, dan doe ik echt een beroep op de partijen die ik nu noem, om wél die verantwoordelijkheid te nemen. Ik ken het CDA ook als een partij die altijd verantwoordelijkheid heeft genomen. Zij hebben altijd gezegd: het landsbelang staat voorop, ook in slechte tijden. Ik vind het gek als je dan nu zegt ‘we zitten maar op vijf zetels, dus dan doen wij niet meer mee’.”

Met de vijf zetels van het CDA en de drie van SGP is dat niet genoeg om het verlies van twintig zetels van NSC op te vangen. Maar mochten CDA en SGP inderdaad in een kabinet willen met PVV, VVD en BBB, komt die coalitie wel uit op 76 zetels, een nipte meerderheid.

Je kunt Humberto terugkijken via Videoland.

Reacties