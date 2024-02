Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

René van der Gijp vol verbazing over klimaatactivisten bij Vandaag Inside

Klimaatactivisten bij de mannen van Vandaag Inside ‘aan tafel’? Dat lijkt niet een enorm goede match te zijn. Datzelfde viel René van der Gijp op, die nota bene zelf aan die tafel zat.

Mark Rutte, Geert Wilders, Merel Ek: allemaal mensen die weleens – of meerdere keren – zijn langsgekomen bij het programma. Maar activisten van Extinction Rebellion? Dat moet voor ‘t eerst zijn geweest gisteren.

René van der Gijp over klimaatactivisten bij Vandaag Inside: ‘Had thuis kunnen blijven’

„Ik vind dit twee aardige mensen, maar past dit in ons programma?”, keert Van der Gijp zich naar presentator Wilfred Genee, midden in een gesprek. „Ik vind ze hartstikke lief hoor, verder, maar… Ja, wat moet je ermee?” Genee kan zijn lachen niet inhouden.

‘Gijp’: „Ja, ik weet het niet goed. Ik had net zo goed thuis kunnen blijven man. Had ik een heel leuke avond gehad. Netflixen… Gewoon, lekker, met m’n dingetje.” Acteur Sieger Sloot en Hannah Prins, beiden aangesloten bij Exctinciton Rebellion, zitten in de studio van Vandaag Inside en waren midden in een gesprek over Rutte’s NAVO-sollicitatie. Ze zien Gijps geklaag aan, lachend als een boer met kiespijn.

Johan Derksen laat voor de goede orde nog weten dat hij ‘ook niks heeft met die mensen’. „Ja, wat moeten wij er nou mee?”, vraagt Van der Gijp. „We hebben gewoon een leuk programma dat hartstikke leuk loopt, zetten we twee van die ‘weetikveelwatten’ aan de bar.” Toch schiet Derksen voor ze in de verdediging: „Hun idealen zijn oké en die zijn ook goed voor jou.” Van der Gijp: „Ja, maar dat soort types, die passen bij ons niet in het programma.” Op de vraag ‘of ze dan weg moeten’, komt van Gijp een volmondige ‘ja’. „Ze zitten vastgeplakt, dat kan helemaal niet”, gooit Genee er nog in. Als Johan Derksen degene is die gasten moeten ‘redden’, dan weet je wel hoe laat het is…

