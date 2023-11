Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Geert Wilders botst met Johan Derksen: ‘Dit is een hele domme opmerking’

PVV’er Geert Wilders schoof gisteravond aan bij Vandaag Inside. De VI-gezichten concludeerden dat hij een „sympathieke man” is. Maar Wilders en Johan Derksen botsten met elkaar toen het aan tafel over Israël en Hamas ging.

Verschillende politici schoven de afgelopen dagen, in aanloop naar de verkiezingen, aan bij Vandaag Inside. Eerder was ook VVD’er Dilan Yesilgöz tafelgast.

Geert Wilders in Vandaag Inside

Wilders vertelt aan tafel over zijn visie op de Nederlandse politiek. Onder meer over minder klimaatuitgaven, een stop op de asielinstroom en zijn visie op de islam.

Derksen kan zich in bepaalde standpunten van Wilders best vinden. Al vindt hij dat de PVV’er soms wel wat ongenuanceerd is over moslims en asielzoekers.

Johan Derksen botst met standpunt over Israël/Hamas

Wilders kan aan de VI-tafel rekenen op een vunzige grap hier en daar. Hoewel hij af en toe moet lachen, en zelf af en toe ook humoristisch uit de hoek komt, blijft de PVV’er grotendeels serieus aan tafel. Ondanks dat de VI-mannen een jolige sfeer met hem proberen te creëren.

Als de discussie aan tafel over Israël en Hamas gaat, blijken Derksen en Wilders het totaal niet met elkaar eens te zijn. Wilders is, zoals hij dat zelf noemt, pro-Israël. Derksen nam het al meermaals op voor de Palestijnen. Wilders benadrukt Israël is aangevallen door terroristen. „Niet door Palestijnen”, haakt Derksen in. Maar volgens Wilders bestaat Hamas uit Palestijnen. „Ze zijn aangevallen, afgeslacht en er zijn nog steeds honderden mensen gegijzeld.” Volgens hem spreekt het voor zich dat Israël terugslaat. „Natuurlijk moet dat proportioneel en iedere dode die valt aan Palestijnse kant vind ik ook verschrikkelijk.”

Wilders en Derksen botsen over Israël/Hamas

Hij haalt de bombardementen op een ziekenhuis in Gaza aan. „Vandaag is gebleken dat Hamas een terroristisch commandocentrum had onder dat ziekenhuis. Ze hebben dat ziekenhuis misbruikt en daar bewust patiënten neergelegd. Dat is niet in strijd met het oorlogsrecht, het is wel heel triest dat dat gebeurt”, aldus Wilders.

Volgens Derksen moet men daar niet van opkijken. Hij vindt het veel vreemder dat Israël een festival organiseerde, terwijl Hamas vlakbij stationeerde. „En dat ze zonder enkele bewaking zo binnen kunnen komen.”

Johan Derksen: ‘Je bent pro-Israël’

Derksen benadrukt dat Hamas een terroristische organisatie is. „Maar een fatsoenlijk land hoort niet zo wraak te nemen. Met zoveel slachtoffers”, stelt hij.

„Je bent gewoon pro-Israël”, zegt Derksen en dat beaamt Wilders. „Je moet objectief worden en zeggen: ‘Die beelden liegen niet’.” Volgens Wilders kiest Hamas ervoor om op satanische wijze mensen en baby’s te vermoorden. „Maar er is geen Israëlische soldaat of minister die met plezier onschuldige mensen van het leven berooft.”

René van der Gijp kan Derksen volgen

De PVV’er vindt dat Israël zich moet verweren tegen Hamas. „En als Hamas dan tussen de burgerbevolking gaat zitten…” Derksen: „Wat je nu zegt is hetzelfde als ‘het doel heiligt de middelen’. ‘Dan maken we ze allemaal af, want dan zit Hamas er wel tussen’.” René van der Gijp kan zich vinden in de woorden van Derksen.

Volgens Wilders kon Hamas groeien door steun van een corrupte overheid. „Dus alle mensen die nu zeggen: ‘De Palestijnse autoriteiten moeten het weer voor het zeggen hebben’, dat is het domste wat je kunt doen.”

Geert Wilders: ‘Domme opmerking’

Wilders en Derksen discussiëren nog even verder over dit thema. „Ik vind zijn Israël-standpunt verontrustend”, aldus Derksen. „Ja, maar niet minder correct”, reageert Wilders. „Ik vind het ordinaire wraak en er wordt niet om mensenlevens bekommerd”, reageert Derksen. Wilders: „Ik heb sympathie voor je, maar dit is een hele domme opmerking.”

Dan valt Derksen even stil. „Dat is pijnlijk, want daarop heb ik u nooit kunnen betrappen in het verleden”, concludeert het VI-gezicht.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Derksen probeert Wilders nog wat tegengas te geven maar het lukt niet. Wilfred en Gijp hebben het allang opgegeven. Zeer sterk optreden van Wilders met ook een humoristische kant. Verademing tov zijn voorgangers die er zaten. #vandaaginside — Jasper (@Jasper_Nijmegen) November 15, 2023



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Geert Wilders staat op scherp.

Die laat zich niet verleiden tot grappen en grollen.

Lacht niet mee… Je kan een hoop van hem zeggen, maar hij gaat niet de popi jopi uit lopen te hangen net voor de verkiezingen.#vandaaginside pic.twitter.com/dsoYGbVews — Ɠɾɑѵíղ Ʀɑɑғ 𝕏 (@Gravin_Raaf_) November 15, 2023



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Wilders tegen Derksen die het heeft over ontoelaatbaar Israëlisch optreden: "ik heb sympathie voor je maar dit is een hele domme opmerking." Wilders krijgt hier terecht applaus voor…. #vandaaginside — Eelco Van Hoecke (@EelcoHoecke) November 15, 2023



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

#Wilders wil zo graag regeren, dat hij het ene na het andere partijstandpunt -tijdelijk!- overboord kiepert omdat hij dat als enig lid van de PVV kan doen.

En hoor je zijn achterban morren? Nee, natuurlijk niet. De fans van Wilders zijn even grote opportunisten! #vandaaginside pic.twitter.com/ztWrIlvNjn — Elsschot🌍🇳🇱🇪🇺🇺🇦🇵🇸🇮🇱 (@marcelbar8) November 15, 2023

Je kijkt Vandaag Inside terug via KIJK.

Vorige Volgende

Reacties