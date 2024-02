Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Merel Ek pikt neerbuigende opmerking Johan Derksen niet: ‘Maak je niet boos’

Politiek verslaggever Merel Ek probeerde gisteravond bij Vandaag Inside de kwestie rondom Pieter Omtzigt te duiden, toen Johan Derksen ietwat neerkeek op haar vak. En dat pikte Ek niet. Ze floot Derksen standvastig terug.

Pieter Omtzigt bracht onverwachts naar buiten dat hij niet verder wil met de formatiegesprekken en dat is natuurlijk groot nieuws. Gisteravond werd dit ook bij Vandaag Inside besproken, waar politiek verslaggever Merel Ek de politieke perikelen probeerde te duiden.

Pieter Omtzigt nergens te bekennen rond Den Haag

De overheidsfinanciën zouden de reden voor Omtzigts beslissing zijn. In de VI-uitzending verschijnen verschillende beelden waarin politiek verslaggevers in Den Haag de politici over dit besluit proberen te bevragen, maar ze krijgen weinig antwoord.

Ook NSC-politica Nicolien van Vroonhoven werd behoorlijk achterna gezeten door de verslaggevers. De politica gaf meerdere keren voor de camera aan dat ze naar huis wilde en geen antwoord kon geven, maar de journalisten legden zich daar niet zomaar bij neer. Ze sprak uit: „Het is een lange dag geweest, ik wil naar huis.”

Johan Derksen kijkt neer op politiek verslaggevers

Waarna Ek benadrukt dat iedereen daar naar huis wilde. „Maar iedereen wil ook een antwoord van Pieter Omtzigt.”

Dan haakt Derksen in. „Eerlijk gezegd vind ik het gênant dit soort beelden. Want jullie vak, als het een vak is, dat wordt neergezet… Als kwajongens huppelen jullie achter zo’n mevrouw aan, die niks mag zeggen. Want Omtzigt is de enige die iets mag zeggen.”

Merel Ek gepikeerd over opmerking

Ek is overduidelijk gepikeerd. „Ja maar waar is Omtzigt, Johan? Die is er niet.” Waarna Derksen benadrukt dat Omtzigt ervoor koos om bij Humberto aan te schuiven. „Die kiest voor de veilige weg. Humberto die kruipt hem in zijn reet en hij kan zeggen wat hij wil zonder tegengas.”

Maar Ek corrigeert Derksen. „Hij nodigt NOS, Volkskrant en AD uit op een andere plek om hen achter de schermen bij te praten. RTL en SBS zijn daar niet voor uitgenodigd. Wij kunnen hem niet meer spreken. Sam Hagens is nu met gierende banden naar de studio van Humberto om te kijken of hij hem daar nog kan opvangen.”

VI-studio applaudisseert voor pleidooi Ek

„Maak je niet boos joh”, haakt René van der Gijp in. Maar Ek is overduidelijk wel geïrriteerd. Ze wijst naar Derksen. „Jij twijfelt of het een vak is. Als wij daar niet staan te wachten en de hele tijd dingen staan te vragen, dan heb jij het er vanavond niet over”, aldus Ek standvastig.

„Zo, dat je het even weet. Dat je even je plaats kent”, reageert Wilfred Genee. Waarna de VI-studio begint te applaudisseren. „Het kan een vak zijn. Maar ik zou toch weigeren om een beetje minderwaardig met een microfoontje achter zo’n trut aan te rennen”, aldus Derksen.

Je kijkt Vandaag Inside terug via KIJK.

Reacties