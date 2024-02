Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Mensen uit deze provincie geven de meeste complimentjes

Het is heerlijk om een complimentje te krijgen, zeker als je merkt dat iemand het meent. Maar niet overal in Nederland geven we evenveel complimentjes. Sterker nog: er is een groot verschil te zien tussen provincies.

Wij doen uit de doeken in welke provincie de inwoners het meest complimenteus zijn. Ken je trouwens deze dorpen al in Nederland, waar je geweest moet zijn? Neem meteen je aardige woorden-map mee, kun je goed uitdelen.

Friezen geven de meeste complimenten

Bijna de helft van de Nederlanders geeft een ander elke dag een compliment. Als we zelf een lofzang ontvangen, krijgen we die het liefst van onze partner. Toch zijn we zelf het vaakst vol lof over familie, en we laten ze dat weten ook.

Uit onderzoek van Hallmark kwam één provincie uit de bus als meest complimenteus. En dat zijn de Friezen! In Friesland zegt 58 procent van de mensen dat ze dagelijks een compliment geven aan een ander. Dat is een stuk meer dan in andere provincies. Zo staan Utrecht en Noord-Holland op een gedeelde tweede plek, daar geeft maar 47 procent van de inwoners elke dag een compliment.

En waar een winnaar is, is ook een verliezer. Heb je zin om gecomplimenteerd te worden, moet je niet naar Groningen of Drenthe afreizen. Daar geven de inwoners namelijk de minste complimenten. Slechts 37 procent doet dat dagelijks.

Jongeren complimenteuzer dan ouderen

Ook blijkt dat jongeren vaker vol lof spreken over anderen dan ouderen. Van de Nederlanders tussen de 25 en 34 jaar doet 52 procent dat dagelijks, tegenover 39 procent van de 65-plussers. Maar: 10 procent zegt weleens een complimentje te geven, dat hij of zij helemaal niet meent.

Een compliment ontvangen is echter zo makkelijk nog niet. 25 procent van de Nederlanders gaat er tegenin en zwakt het compliment af of zegt juist dat het niet waar is. Veelal gaat zo’n lofzang over vaardigheden of prestaties (75 procent), gevolgd door persoonlijkheid en eigenschappen.

Vorige Volgende

Reacties