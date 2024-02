Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

HR-medewerkers vinden te veel thuiswerken ‘onnodig’: dit is de max

Voor veel mensen biedt thuiswerken veel vrijheid. Geen reistijd, geen drukke kantoortuin én als je klaar bent, ben je ook meteen thuis. Toch vindt ongeveer de helft van de HR-professionals het niet nodig om te veel thuis te werken. Sterker nog: er zit volgens hen een ‘max’ aan het aantal thuiswerkdagen.

Heb je trouwens een zittend beroep, maar wil je gedurende de werkdag wel wat meer bewegen? Daar hebben we tips voor verzameld.

‘Meer dan twee dagen thuiswerken onnodig’

48 procent van de HR-medewerkers vindt twee dagen thuiswerken wel genoeg. Meer dagen dan dat vanuit huis aan ‘t werk? Onnodig, vinden ze. Dat blijkt uit onderzoek van Visma YouServe.

Thuiswerken bestond uiteraard altijd al, maar werd tijdens de pandemie écht populair. Vooral omdat veel mensen geen andere keuze hadden dan thuis te werken. Op dit moment werken veel mensen hybride: een aantal dagen thuis en een aantal dagen vanaf kantoor. Maar niet alle organisaties zijn even duidelijk over de mogelijkheden die er zijn rond thuiswerken.

Volgens 27 procent van de HR-professionals is hun eigen organisatie niet altijd eerlijk over thuiswerken. 43 procent ziet juist dat bedrijven op voorhand opscheppen met de mogelijkheden tot remote werken, maar het in de realiteit verbieden.

Openbaar vervoer naar kantoor

Medewerkers worden dus veelal verwacht op kantoor, zeker het overgrote deel van hun werktijd. Maar je moet ook naar kantoor gaan en de vele files zitten veel mensen toch dwars. Als je al een halfuur moet rijden, wil je niet óók nog een halfuur stilstaan. Is het vergoeden van treinkaartjes dan een idee? Volgens tachtig procent van de HR-medewerkers zijn de ov-kosten veel te hoog (en die worden mogelijk nog hoger), maar bij slechts een derde mogen medewerkers hun ov-abonnement van de zaak ook privé gebruiken.

Volgens Sharon Parinussa, HR-directeur bij Visma YouServe, is het wel te begrijpen dat te veel thuiswerken niet gewenst is. „Als HR-professional wil je voorkomen dat mensen uit dienst gaan omdat ze geen binding hebben met het bedrijf. Dit is heel lastig wanneer iedereen vanuit huis werkt.”

Toch noemt ze het zorgelijk dat bedrijven niet altijd eerlijk zijn over de mogelijkheden om remote te werken – en dat ze dat zelfs soms verbieden. „Als een medewerker aangeeft behoefte te hebben om (vaker) thuis te werken, moet een werkgever zorgvuldig het belang van zowel de werkgever als de werknemer afwegen. Een goede werk-privé balans dien je als werkgever dan ook te stimuleren. Een duidelijk thuiswerkbeleid helpt hierbij, met inzicht in de mogelijkheden voor thuiswerken.”

