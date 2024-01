Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Ziek door schimmel in Help Mijn Man Is Klusser: ‘Last van kortademigheid, astma en huidproblemen’

In Help Mijn Man Is Klusser ging presentator John Williams tijdens de aflevering van gisteren op bezoek bij Zulaika en Michael in Emmer-Compascuum. Wat hij daar daar aantreft gaat niet alleen zijn eigen ergste nachtmerrie te boven, maar ook die van veel kijkers, die geschokt reageren op social media.

Het had een volledig gerenoveerde boerderij moeten worden, maar vlak na de koop, twee jaar geleden, bleek dat het toekomstige droomhuis van Micheal en Zulaika ernstige vochtproblemen had. Micheal beloofde meteen aan de slag te gaan, maar daar kwam niets van terecht. „Kort na de verhuizing kwam het nieuws tot ons dat de vader van Micheal was overleden en zelfs al gecremeerd was. Dat was zo’n grote klap voor hem, sindsdien is hij volledig verlamd. Hij weet niet waar hij moet beginnen”, vertelt Zulaika in Help Mijn Man Is Klusser.

Inmiddels zit het huis vol schimmel. Zulaika laat de slaapkamer zien waar zij, haar man en hun 5-jarige zoon slapen. Niet alleen staat de kamer vol met spullen, het ruikt er ook erg naar schimmel. „Dit is echt een intense geur. Ik zie dat de vensterbank kletsnat is”, merkt Williams op.

Kortademigheid, astma en huidproblemen

Het schimmelprobleem is zo groot dat Zulaika én haar kinderen gezondheidsklachten hebben. „De kinderen en ik zijn de hele winter ziek. We hebben last van kortademigheid, astma en huidproblemen. De huisarts heeft gezegd dat dit door de schimmels komt.”

Ook de radiatoren in het in huis werken niet, waardoor er geen verwarming is. Volgens Zulaika moet haar jongste kind tijdens het douchen vaak huilen omdat het zo koud is. „Ik ben flabbergasted”, aldus Williams.

De relatie tussen Zulaika en Michael lijdt onder hun woonsituatie. „Dit probleem staat tussen ons in. We maken veel ruzie over dat hij moet beginnen met klussen. Het is echt urgent dat er nu iets gaat gebeuren.” Williams vraagt zich af waarom Zulaika hier nog is. „Waar moeten we anders naartoe? Er is veel liefde, dus we willen bij elkaar blijven”, verzucht ze.

Kijkers Help Mijn Man Is Klusser geschokt

Ook veel kijkers van Help Mijn Man is Klusser zijn geschokt door de situatie. „Ik zap even langs RTL4, maar what the fuck is dat voor ranzige bende?”, vraagt een kijker zich af. „De schimmel kruipt tegen de plinten omlaag. Wat een krot.”

Een ander draagt een oplossing aan. „Een raam openzetten in de slaapkamer zal al wonderen doen tegen het vocht en de schimmel.” Maar dat is volgens anderen lang niet genoeg om dit probleem op te lossen. „Ik denk dat die schimmel het minst van hun problemen is. Ik was in shock, kon niet meer kijken. Hoe kun je zo leven met kinderen in huis? Dit heeft niks met klussen te maken.”



Een raam open zetten in de slaapkamer, zal al wonderen doen, tegen het vocht en de schimmel #hmmik — Brigitte 🇳🇱🏳️‍🌈🇺🇦🇪🇺🏁 (@brigitte1973) January 22, 2024



Ik zap even langs RTL4, maar what the fuck is dat voor ranzige bende? De schimmel kruipt tegen de plinten omlaag. Wat een krot…. #HMMIK — Sjors (@Sjors1985) January 22, 2024

De hele aflevering van Help Mijn Man Is Klusser kijk je terug via Videoland.

