SGP-leider Chris Stoffer wil dat vrouwen meer kinderen krijgen: ‘Ons land krimpt’

Nog nooit werden er in Nederland zo weinig kinderen geboren. Waar vrouwen in 1950 gemiddeld nog 3,1 kinderen kregen, lag dat aantal vorig jaar op een gemiddelde van slechts 1,43. En ook het vruchtbaarheidscijfer daalt al jaren. Daar moet iets aan gebeuren, stelt SGP-leider Chris Stoffer in Op1. De Belastingdienst kan er volgens hem voor zorgen dat vrouwen weer meer kinderen gaan krijgen.

Het lage geboortecijfer is een probleem voor Nederland, stelt Stoffer (die Metro in de aanloop naar de verkiezingen sprak). „Als we niet uitkijken, krimpt ons land. Dat komt mede door de toenemende vergrijzing en de plannen voor het terugdringen van de immigratie. Dat kan potentieel allerlei voorzieningen onder druk zetten”, zegt hij. Veel mannen en vrouwen ontbreekt het volgens hem nu aan de keuzevrijheid om wel of geen kinderen te krijgen. „Het is belangrijk dat we mensen perspectief gaan geven.”

Mensen durven kinderen financieel niet aan

Dat het geboortecijfer zo laag is heeft meerdere redenen, legt demograaf Jan Latten uit. „We zien dat de bestaanszekerheid bij jongeren afneemt. Het tekort aan woningen, de klimaatcrisis en een flexibel inkomen zijn allemaal voorbeelden van onzekere factoren. Kinderen zijn duur. Uit onderzoek blijkt dat veel mensen kinderen financieel gezien niet aandurven.”



Om de bevolkingsgroei op peil te houden, moeten vrouwen gemiddeld 2,1 kinderen krijgen. „Ik denk dat de samenleving en de politici zich niet goed beseffen dat het geboortecijfer waarschijnlijk alleen maar zal dalen. Ik maak me daar zorgen over”, aldus Latten.

‘Geen rammelende eierstokken’

Maar niet alleen onzekerheid over de toekomst is reden om geen kinderen te willen. Ook auteur Marloes de Vries schoof aan bij Op1. Zij heeft ook bewust geen kinderen, maar dat heeft een andere reden. „Sommige vrouwen hebben ‘rammelende eierstokken’, maar ik niet”, vertelt ze.

De Vries schreef er een boek over en ging in gesprek met 350 vrouwen die ook geen kinderen hebben. Wat blijkt? Het ontbreken van rammelende eierstokken is voor veel van hen de hoofdreden. „Ik vind dat heel verfrissend omdat we het niet zo vaak over dit onderwerp hebben.”

Chris Stoffer bij Op1: ‘Kinderbijdrage in plaats van kinderbijslag’

Maar dat geboortecijfer zal toch echt moeten stijgen, stelt de SGP. „Het gaat ons om het bouwen van de gemeenschap in familieverband.” En daar kan de Belastingdienst een handje bij helpen, aldus Stoffer. „Wij stellen voor dat mensen weer de stabiliteit krijgen om een gezin te stichten. We willen in plaats van de kinderbijslag een kinderbijdrage gaan introduceren, die inkomens- en leeftijdsafhankelijk is. Ouders kunnen het geld naar eigen inzicht besteden. Op deze manier kun je zorg en arbeid beter verdelen.”

