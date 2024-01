Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Schimmel in je drinkfles: kan het kwaad en hoe maak je het schoon? ‘Gooi hem in dit geval beter weg’

Herbruikbare drinkflessen zijn handig om altijd wat te drinken bij de hand te hebben en je niet scheel te betalen aan flesjes in de supermarkt. Maar er kunnen na verloop van tijd ook allerlei schimmels in ontstaan. Hoe kom je daar vanaf?

Als je laks bent geweest met het schoonmaken van je fles, moet je je dan zorgen maken? The New York Times zet uiteen hoe je kunt voorkomen dat schimmels zich ophopen en wanneer je het moet opgeven en een nieuwe drinkfles moet kopen.

Opgehoopte schimmel in drinkfles

Dus, wat gebeurt er als je je fles niet goed schoonmaakt? „Schimmel gedijt goed in een vochtige omgeving”, zegt immunoloog dr. Wanda Phipatanakul aan The New York Times. „Als er dagenlang water in je fles zit, kan dit een broedplaats worden voor schimmelsporen om zich te nestelen en te vermenigvuldigen.”

Maar schimmels zijn niet de enige organismen die groeien in donkere, vochtige omstandigheden. „Elke keer dat je een slokje water neemt, kun je ook bacteriën overbrengen van je mond naar de lip of tuit van je fles. Deze microben kunnen soms samenklonteren met schimmels.”

‘Meeste soorten zijn vrij onschuldig’

En als je iets anders dan water – zoals sportdrank – in je fles doet of er etensresten op achterlaat van iets wat je hebt gegeten, kunnen de suikers die achterblijven de groei van deze micro-organismen versnellen.

Een beetje water drinken uit een beschimmelde drinkfles kan niet zo lekker zijn, maar veel kwaad kan het waarschijnlijk niet. „Zolang je er niet van blijft drinken en je fles meteen schoonmaakt”, aldus dr. Phipatanakul. „De meeste soorten schimmel zijn vrij onschuldig en ons immuunsysteem is bedreven in het afvoeren van deze ziekteverwekkers”, zegt ze.

Hoe maak je een beschimmelde fles schoon?

Om je drinkfles schoon te houden, was je hem elke dag, of op zijn minst één keer per week. „Als de fles geschikt is voor de vaatwasser, was hem dan op de heetste stand. Als je met de hand afwast, gebruik dan een flessenborstel om smalle halzen en de binnenkant schoon te maken”, aldus dr. Phipatanakul.

Meestal is een snelle schrobbeurt met water en zeep voldoende. Maar als je waterfles grondiger wil schoonmaken, probeer dan je fles 30 minuten te weken in gelijke delen water en witte azijn.

‘Gooi hem in dit geval weg’

„Vergeet overigens niet om alle afneembare onderdelen van je fles te demonteren, zoals flip-top rietjes of ventielen waar schimmel zich kan verstoppen. En laat alles drogen voordat je het weer gebruikt”, aldus dr. Phipatanakul. „Als er nog steeds vuil in je fles zit nadat je hem hebt geschrobd, zou ik hem gewoon weggooien.”

