De Spaarrekening van Robbin: ‘Ik heb 50.000 euro in beleggingen’

Hoeveel geld staat er op je spaarrekening? Dat vragen we iedere week aan een andere Nederlander. Want hoewel we steeds meer praten over geld, hebben we het nooit over hoeveel we precies verdienen en sparen. Deze week: de 34-jarige Robbin, die zelf vindt dat hij een bevoorrechte positie heeft.

Beroep: product manager

Netto maandinkomen: 4250 euro

Woonsituatie: koopwoning

De Spaarrekening van Robbin

Als product manager houdt Robbin zich bezig met de ontwikkeling van beleggings- en vermogensproducten. De klanten zijn uiteenlopend; van particuliere beleggers tot vermogende families en grote investeerders. „Ik word heel goed betaald, dus ik kan niet klagen. Ik verkeer in een bevoorrechte positie en zeker in vergelijking met de gemiddelde Nederlander weet ik dat ik veel verdien. Bruto verdien ik 6800 euro per maand. Ik realiseer me dat dat niet normaal is.”

Hoeveel staat er op je spaarrekening?

„Op mijn eigen spaarrekening staat 31.000 euro.”

Wat vind je van dat bedrag?

„Dat vind ik prima. Eigenlijk vind ik daar niet zoveel van. In mei 2022 zijn we in onze huidige woning gaan wonen, dus er is ook aardig wat geld in het huis gaan zitten. Deze spaarrekening is verdeeld in verschillende reserveringen: belastingen, de zorgverzekering die ik jaarlijks in één keer betaal, kosten voor het huis en reserveringskosten voor de auto.

De auto is een grote kostenpost. Inmiddels is er 6000 euro op deze rekening gereserveerd voor een nieuwe auto. Als de auto net nieuw is, is het bedrag op deze rekening wat lager. Als de auto bijna toe is aan vervanging, dan juist weer wat hoger.

Wat mij betreft is 15 à 20.000 euro de ondergrens voor deze spaarrekening. Maandelijks stort ik hier 800 euro op.”

Heb je naast de spaarrekening nog andere vormen van vermogen?

„Ja, ik heb ongeveer 50.000 euro aan beleggingen. Vorig jaar heb ik met de verschillende fondsen waarin ik investeer een rendement van 20 procent behaald.”

Is het een bewuste afweging om te investeringen in fondsen in plaats van losse aandelen?

„Ja, vanwege mijn werk moet ik vooraf toestemming vragen om te investeren in losse aandelen, omdat ik eventuele voorkennis zou kunnen hebben. Dat is deels een reden waarom ik investeer in fondsen. Tegelijkertijd biedt deze vorm van beleggen een goede risicospreiding. Ik hoef niet het hoogste rendement te behalen.”

Wanneer ben je begonnen met beleggen?

„Op mijn 11e. Mijn moeder belegde en ik vond dat altijd al interessant en leuk. Als zij investeerde, ging ik meedoen. Eigenlijk heb ik de financiële sector altijd al interessant gevonden.”

Heb je zelf een financieel doel?

„Nee, eigenlijk werk ik nergens naartoe. Als het meer waard wordt, dan is het leuk. Maar eigenlijk heb ik helemaal niet meer nodig. Ik heb een leuke baan, ik ben tevreden. Maar tegelijkertijd wil ik wel blijven ontwikkelen op alle fronten. Voornamelijk op persoonlijk vlak en in mijn werk wil ik blijven leren. Ik vind het bijvoorbeeld heel leuk om anderen dingen te leren en wat meer aan te sturen. Daar hoort dan een hogere beloning bij, maar het salaris is niet de drijfveer.

Het salaris is niet de drijfveer.

En wat de financiën betreft: het is fijn om de inflatie te kunnen corrigeren en dat voor te blijven. Ik wil het in ieder geval niet slechter krijgen.”

Heb je ooit schulden gehad?

„Ik heb ooit een hele kleine studieschuld opgebouwd. Toen ik nog studeerde werd er gezegd dat als je een minimale studielening aanging, je een jaar extra ov-vergoeding zou krijgen. Achteraf waren de regels toch veranderd en bleek dat niet meer te gelden. In de tussentijd had ik dus wel een schuld opgebouwd van 3000 euro en kreeg ik het ov niet vergoed.

Initieel leek het een goed idee, want voor mijn bijbaan maakte ik toen gebruik van het ov. Achteraf gezien heeft die baan me meer gekost dan opgeleverd. Uiteindelijk ging het om 3000 euro. Zonde van het geld, maar geen groot probleem.”

Hoe heb je je studie gefinancierd?

„Op mijn 16e ging ik naar de universiteit en op mijn 23ste was ik klaar. In die 7 jaar heb ik drie jaar economie gestudeerd, en een bachelor en een master rechten behaald. Alle studiejaren heb ik gebruikt. Toen ik begon met studeren was ik heel jong, dus was het vanzelfsprekend dat ik thuis bleef wonen. Later ben ik vanwege persoonlijke omstandigheden gebleven. Achteraf heeft dat wel wat negatieve gevolgen voor me gehad.

Intussen waren de huizenprijzen behoorlijk gestegen en verdiende ik te veel om in aanmerking te komen voor sociale huur. Uiteindelijk heb ik in 2017 mijn eerste huis gekocht voor iets meer dan 200.000 euro. Later heb ik dat weer verkocht. Net voor de enorme piek, maar het huis was genoeg in waarde gestegen en er zat genoeg eigen geld in.”

Hoe ziet je spaarstrategie eruit?

„Per maand gaat er 800 euro naar de persoonlijke spaarrekening en daarnaast beleg ik 1250 euro. Verder budgetteren we 650 euro voor de boodschappen voor twee personen, 470 euro voor vervoer, 500 euro voor leuke dingen en daarnaast hebben we nog de hypotheek, gas, water, licht, wegenbelasting, internet en tv. Ik draag hiervoor twee derde bij en mijn vriendin een derde.

Het budget voor leuke dingen gaat eigenlijk zelden op. Tijdens vakanties gaan we vaak kamperen of een weekendje naar Limburg. We zijn allebei fanatiek fietsers.”

Fietsen is een hobby waar je veel geld aan uit kunt geven. Doe je dat ook?

„Racefietsen kunnen heel duur zijn, maar het moet wel het geld waar zijn. Je koopt zo een fiets voor 10.000 euro, maar voor dat geld kun je ook een auto kopen met vier wielen en een motor. Dit jaar heb ik zelf een tweedehands fiets gekocht voor 4750 euro. Nieuw was die dan ook 10.000 euro waard. Ik rijd ook wedstrijden, dus het materiaal moet ook wel goed zijn.”

Zou je iets aan je financiële situatie willen veranderen?

„Nou, als ik iets zou moeten kiezen, dan is het mijn karakter: ik ben heel zuinig. Ik hoef niet per se hele dure dingen en soms vind ik het lastig beslissen, vind ik iets het geld waard? Ik wil gewoon altijd waar voor mijn geld.

Bijvoorbeeld in de horeca kan ik me nog de prijzen van 1,95 gulden herinneren voor een drankje. Nu betaal je 3,50 euro. Dat is veranderd. Ik blijf evenveel gaan, maar daar groei je ook langzaam in omdat de prijzen steeds wat meer stijgen. Maar als je in 2010 een fiets kocht, kon je dat doen voor 1000 euro en nu betaal je makkelijk het vierdubbele.”

Wat is je beste financiële tip?

„Dat vind ik lastig te zeggen, want iedereen zit in een andere positie. Maar wees scherp op waarmee je tevreden bent. Veel mensen kunnen best leven met iets minder. Dus ik zou zeggen, kijk waar je tevreden mee bent en waar je genoeg aan hebt. Eigenlijk ben je met onderdak, verzekeringen en eten al een heel eind. Bijvoorbeeld de telefoon waar wij nu mee bellen, is dat echt nodig?

Kijk waar je tevreden mee bent.

De Romeinen zeiden: geef het volk brood en spelen. Daar moet je voor zorgen. Hoeveel heb je nodig om gelukkig te zijn?”

Hoeveel heb jij nodig om gelukkig te zijn?

„In ieder geval minder dan ik nu heb.”

Maakt het je ongelukkiger om meer te hebben?

„Soms is het best lastig. Ik word in ieder geval niet blij van meer uitgeven. Een nieuw vest van 200 euro, daar heb ik niets aan en dat maakt me ook niet gelukkig. En voor de wereld en de klimaatcrisis is het ook alleen maar goed om minder te consumeren.”

Toch beleg je, waardoor je vermogen alleen maar groeit. Hoe zie jij dat?

„Al het geld ter wereld wordt belegd. De banken beleggen ook, maar dan verdienen anderen eraan op de manier hoe zij het willen. Dan kies ik liever zelf waar ik mijn geld in investeer: windturbines of een microkrediet in Afrika. Die keuzes maak ik liever zelf. En wat ik al zei: ik vind het leuk om met geld te spelen en je kunt het ook altijd weggeven. Als ik uiteten ga met vrienden vind ik het leuk om te betalen. Dan vind ik uitgeven wel leuk.”

