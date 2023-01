Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Tienduizenden kinderen hebben mogelijk astmasymptomen door koken op gas

Het koken op gas kan voor ernstige gezondheidsklachten zorgen. Dat concluderen twee Europese organisaties, onder meer gebaseerd op onderzoek van TNO. Gaskookplaten produceren namelijk stikstofdioxide, koolmonoxide, ultrafijnstof en andere schadelijke stoffen.

Deze schadelijke stoffen hebben volgens de maatschappelijke organisatie CLASP en gezondheidsorganisatie European Public Health Alliance (EPHA) het afgelopen jaar al bij meer dan 70.000 kinderen tot mogelijke astmasymptomen geleid.

65 procent van de huishoudens koken op gas

Meer dan 100 miljoen inwoners van de Europese Unie koken nog op gas. Nederland is een land waar het vooral nog populair is: zeker 65 procent van alle huishoudens kookt namelijk nog op gas. De energiecrisis deze winter kan de situatie verslechteren, omdat mensen mogelijk minder ventileren om warmte vast te houden, waarschuwen de organisaties.

„Het opvallende is dat gezondheid nog helemaal geen argument is in de discussie over het afstappen van gas. Het gaat vooral om de milieuoverwegingen”, zegt Piet Jacobs van het TNO, specialist op het gebied van luchtkwaliteit in huis, tegen het Algemeen Dagblad. „Terwijl jouw gezondheid, en vooral die van je kinderen, ontzettend belangrijk is. Maar veel mensen hebben geen idee. Koken op gas is zo normaal.”

Effecten koken op gas vergelijkbaar met het meeroken van een sigaret

CLASP en EPHA wijzen naar diverse onderzoeken die aantonen dat gasfornuizen het risico op astma bij kinderen vergroten. De organisaties zien ook aanwijzingen van negatieve effecten op de hersenontwikkeling van kinderen. Maar niet alleen kinderen lopen risico: CLASP benadrukt ook dat luchtvervuiling in de keuken bij volwassenen negatieve effecten heeft op de luchtwegen. „Uit onderzoek is gebleken dat de impact van koken op gas vergelijkbaar is met dat van meeroken van sigaretten”, stelt de organisatie.

TNO zag in het achterliggende onderzoek dat de richtlijnen van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) voor een goede luchtkwaliteit meermaals per week overschreden worden. CLASP vindt dat gaskooktoestellen eigenlijk een waarschuwingslabel nodig hebben, net als sigarettenpakjes. „EU-ambtenaren hebben de plicht om rekening te houden met deze gezondheidsrisico’s.”