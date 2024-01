Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Grote steden Oekraïne onder vuur genomen met raketten

Rusland heeft een raketaanval uitgevoerd op de Oekraïense steden Kyiv en Charkiv. Dat melden plaatselijke autoriteiten, die spreken over gewonden en schade aan gebouwen en voertuigen.

Burgemeester Vitali Klitsjko van hoofdstad Kyiv meldde via sociale media dat woongebouwen in brand zijn gevlogen door de beschieting. Er raakten zeker zeven mensen gewond. Getuigen zeggen meerdere explosies te hebben gehoord in en rond de stad. De militaire autoriteiten melden dat luchtafweersystemen zijn ingezet om de raketaanval af te slaan.

Ook de grote stad Charkiv zou zijn getroffen door een aanval. Er wordt melding gemaakt van meerdere explosies. Volgens de gouverneur van de regio is een woongebouw getroffen en liggen mensen onder het puin. De politie zegt dat brand is uitgebroken doordat ook een gasleiding is geraakt. Er zouden meerdere mensen gewond zijn geraakt, onder wie ook kinderen.

