Als je leuke vakantievrienden later meer dan verschrikkelijk blijken te zijn

Ken je dat, zomaar oergezellige vakantievrienden tegenkomen? Het kan ook anders. Die vakantievrienden zijn dan tijdens jullie trip wel hartstikke aardig, maar als je elkaar een keer opzoekt na die tijd… De hel. Daarvoor moet je bij de film Speak No Evil zijn, met het Nederlandse koppel Fedja van Huêt en Karina Smulders.

Is dat een film over vakantievrienden die helemaal uit de duim gezogen is? Nee, dat niet. Regisseur Christian Tafdrup maakte zoiets mee. De Deen geeft toe door zijn hang aan beleefdheid soms een verkeerde inschatting te maken. Dat was zeker het geval toen hij vakantievrienden dacht te maken met een stel uit Rotterdam en hen later opzocht. De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat het uiteindelijke verhaal van Speak No Evil totaal is uitvergroot. Dat kan ook haast niet anders, als je de film eenmaal hebt gezien.

Speak No Evil op Filmbox

Speak No Evil is op Film 1 te zien. Vanavond om 20.30 uur is de Deense psychologische horror echter ook Film van de Week op FilmBox (in het basispakket van Ziggo). Alle films op FilmBox worden uitgezonden zonder reclame-onderbrekingen. Metro bekeek hem alvast voor de tv-rubriek Blik op de Buis.

Speak No Evil was afgelopen zomer al in de bioscoop te zien, maar sneeuwde toen volledig onder door het bezoekersgeweld van Barbie en Oppenheimer. Nieuwe kans dan maar?

De vakantievrienden van Speak No Evil

Tijdens een vakantie in Toscane raken een Deens en Nederlands gezin met elkaar bevriend. Het klikt zelfs zo goed dat ze besluiten om elkaar na de vakantie nog een keer op te zoeken. Dus komen Bjørn (Morten Burian), Louise (Sidsel Siem Koch) en hun dochter Agnes naar een huis op het platteland in het zuiden van Nederland. Daar wonen hun vakantievrienden Patrick (Fedja van Huêt) en Karin (Karina Smulders) en hun gehandicapte zoontje Abel, die niet of nauwelijks praat. Leuk feitje: Van Huêt (Soof, De Veroordeling) en Smulders (Keizersvrouwen, Nieuwe Buren), zijn in het werkelijke leven man en vrouw. Zij hebben samen een dochter.

Het Deense gezin, daarvan denk je als kijker meteen: daar is wat mee. Moeder Louise is een type ‘geen appelsap voor mijn kind, want daar zit te veel suiker in’. En dat hoofd… Datzelfde geldt een beetje voor haar man. Is Bjørn nou een vrolijke lachebek, of toch een chagrijn met een gespeelde glimlach?

Vakantievrienden aan de boerenkool

Op naar Nederland dan maar, voor de geplande ontmoeting met de vakantievrienden van die leuke reis naar Italië. Het is leuk dat de Denen Nederland onder meer door boerenkool, Trijntje Oosterhuis en Herman Brood leren kennen.

Als ze worden uitgenodigd om naar een restaurant te gaan, zien we de Hollandse gierigheid als de Denen aan het einde van de avond alles moeten betalen (en daarvoor óntzettend hartelijk worden bedankt). Patrick rijdt de vakantievrienden ook nog eens straalbezopen naar huis. Heeft Metro zich dan verkeken en blijken juist die Nederlanders heel anders dan zij zich eerder voordeden?

En wordt dat van kwaad tot erger? Het antwoord is JA in hoofdletters, zet je schrap. Het wordt ver-schrik-ke-lijk. Vakantievrienden? Nooit aan beginnen. Daar laten we het bij…

Aantal blikken uit 5: 3,5

